Cadoul de Crăciun primit de un copil de 10 ani din Bârlad a explodat în apartament. VIDEO

O familie din Bârlad a fost aproape de o tragedie în a doua zi de Crăciun, după ce hoverboard-ul făcut cadou de părinți fiului lor de 10 ani a explodat și a fost aproape să le incendieze casa, relatează vremeanoua.ro.

Cei dei au cumpărat dispozitivul de pe un cunoscut magazin online din România și au plătit pe el o sumă importantă. Însă copilul a apucat să se bucure de cadou o singură zi, pentru că aparatul a început să scoată un fum înecăcios.

Speriați, părinții au dus obiectul pe balcon, numai că, spre seară, acesta a explodat și a luat foc, punând în pericol întregul apartament. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru stingerea incendiului.

„Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit în localitate, pe strada Simionescu Sava, bloc E6, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un aparat electric. În câteva minute, incendiul a fost lichidat. Nu au fost victime”, a precizat Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui.

Familia Balmuș a povestit peripeția pe Facebook și a anunțat că va depune o plângere la OPC, ca astfel de jucării periculoase, care pun în pericol viața copiilor, să fie scoase de pe piață.

„Am întâmpinat o problemă ieri, pe care cred că ar trebui să o stie toată lumea ca să nu pățească ca mine. Am cumparat de pe E-mag pentru copilul meu un Hoveboard, cadou de Crăciun. L-am folosit o zi iar a doua zi, când a vrut copilul să-l folosească, a scos un fum înecăcios. L-am dus pe balcon, am mers să facem baie la copii, și am auzit o explozie, iar pe balcon luase foc Hoverboard-ul de am fost nevoit să chem pompierii ca să nu îmi ardă apartamentul. Dacă ajungeam cu 10 minute mai târziu, ardea tot!. Mi-a ars și ușa de la balcon, de s-au speriat și vecinii de cât fum era, iar eu nu mă gândeam la altceva decât ce se întâmpla dacă exploda când îl folosea copilul!!!”, a povestit George Balmuș din Bârlad.

Pe pagina de socializare familia a postat poze și un filmuleț, precizând: „Uite așa iei foc în casă de la comenzile de pe emag, hai să îi facem cunoscuți pentru lucrurile pe care le vând și nu se gândesc la copiii care le folosesc”, au scris cei din familia Balmuș din Bârlad.