Gestul făcut de o femeie care s-a răsturnat cu mașina în mijlocul unui incendiu devastator

O femeie din Australia a avut şansa să scape teafără după o experienţă la limită. În timp ce fugea din calea incendiilor care pârjolesc zona, maşina femeii s-a răsturnat.

A rămas captivă înăuntru în timp ce flăcările cuprindeau încet încet caroseria.

Când a izbutit să iasă, nu s-a îndurat să-şi lase câinele şi a zăbovit în mijlocul primejdiei ca să-l salveze şi pe el.

În acest loc, Daniella McDermott a crezut că viaţa ei a ajuns la sfârşit.

Când te întorci aici, tot nu poţi să realizezi cât de rău a fost.

Femeia a căutat imediat o cale de scăpare după ce a văzut că flăcările s-au intensificat brusc pe colinele de lângă oraşul Adelaide. Cum proprietatea ei era chiar pe traiectoria incendiului, Daniella a aruncat în maşina câteva lucruri de valoare, a luat câinele şi a pornit la drum. Curând şi-a dat seama însă că era prea târziu. A întors, încercând să ocolească flăcările, dar maşina a derapat şi s-a răsturnat. A rămas blocată înăuntru şi privea îngrozită cum flăcările puneau stăpânire pe caroserie. A avut totuşi prezenţa de spirit să-şi sune soţul.

Jim Bonass, soţul ei: "Tot ce-am auzit a fost: "Sunt captivă în mașina care arde".

Daniella McDermott: "N-am știut dacă m-a auzit și dacă va veni după mine"

Mark Mooney, corespondent CNN: "Doar un noroc chior a făcut ca Daniella să poată da acel telefon. Când mașina s-a răsturnat, toate lucrurile au zburat prin vehicul și, captivă în centura de siguranță a scaunului, singurul obiect la care a putut ajunge a fost chiar telefonul mobil care era conectat la încărcător"

Până la urmă, femeia s-a eliberat din centura şi a ieşit din maşină.

Daniella McDermott: "A trebuit să mă întorc la maşină, să sparg geamul ca să scot câinele. Nu m-a lăsat inima să-l abandonez focului. Deja partea din spate a mașinii ardea".

Când soţul ei a ajuns la locul dezastrului, i-a stat inima în loc.

Jim Bonass: "Mașina ardea și am crezut că am pierdut-o. Atunci i-am auzit vocea: "Sunt aici!" Și am văzut-o acolo".

Când cei doi s-au întors acasă, au constatat că a ars şopronul, dar locuinţa era intactă. Incendiile din Australia au mistuit până acum peste 800 de case și au curmat viaţa a 8 persoane.