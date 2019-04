Cadavrele a 2 bărbați, găsite la Constanța la interval de câteva minute. Ce spun polițiștii

Trupurile neînsufleţite a doi bărbaţi au fost găsite miercuri, în Constanța, la un interval de câteva zeci de minute. Primul, într-un lac din centrul oraşului, iar cel de-al doilea, în apele canalului Dunăre Marea Neagră.

În ambele cazuri au intervenit scafandrii din cadrul ISU Dobrogea pentru a recupera trupurile. Poliţiştii încearcă să afle dacă este vorba despre sinucideri sau accidente.

Primul apel la numărul de urgenţă 112 a fost la ora 10.20.

Martorii anunţau că un bărbat a fost văzut în apele lacului Tăbăcărie din Constanța.

Anca Chiriţă, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: "La intrare în satul de vacanţă au intervenit 5 scafandri constănţeni cu echipamentele din dotare pentru recuperarea trupului unui bărbat decedat de aproximativ 68 ani"

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi plecat de dimineaţă de acasă, dar încă nu se ştiu împrejurările în care a ajuns în apă.

Jumătate de oră mai târziu, scafandri au primit o nouă alertă, de această dată în localitatea Ovidiu. Un muncitor a observat trupul unei persoane în canalul Dunare- Marea Neagră.

- Trecător: "Mergeam pe malul apei şi am văzut ceva şi când m-am apropiat am văzut un om şi am sunat la 112".

- Reporter: "Cum aţi reacţionat?"

- Trecător: "M-am înmuiat, nici acuma nu mi-am revenit că nu am văzut niciodată aşa ceva"

Anca Chiriţă, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: "În acest caz bărbatul a rămas neidentificat, are în jur de 40-45 ani.

Anchetatorii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat.

