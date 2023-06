Bunica de origine română, care și-a ucis nepotul în vârstă de cinci ani, a vrut să-l „scutească de o suferință cumplită”

Mama lui Mario, băiețelul de cinci ani ucis de bunica sa, a povestit durerea pe care a trăit-o după ce fiul ei a fost înjunghiat mortal, în timp ce femeia, în vârstă de 51 de ani, suferea de halucinații legate de schizofrenia paranoidă, scrie Daily Mail.

Cristina Lazar a declarat că „nu ar fi avut niciodată încredere” în mama sa, Elena Anghel, în vârstă de 51 de ani, să rămână singură cu fiul său, David-Mario, dacă aceasta ar fi dat semne de boală.

Trupul neînsuflețit al băiețelului a fost găsit de poliție în locuința sa din Earlsdon, Coventry, în ianuarie anul trecut, iar Elena Anghel a declarat că „a făcut ceea ce i-a făcut lui Mario din dragoste”.

Elena Anghel a recunoscut că și-a ucis nepotul și a fost condamnată la spitalizare pe termen nedeterminat într-o clinică de psihiatrie.

Mama devastată de durere a lui Mario a declarat că femeia și-a „iubit” nepotul și că nu a văzut-o niciodată făcându-i ceva, care să îi ridice semne de întrebare.

Anghel, care era cunoscută în România cu probleme de tulburare psihotică și depresivă, care datau cel puțin din 2009, l-a ucis pe Mario în casa unde locuia cu mama și tatăl copilului, în Poplar Road, pe 25 ianuarie.

„Mario avea cinci ani când a murit și a fost ucis de mama mea. Încă nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa ceva. A trecut mai bine de un an și nimic nu s-a schimbat. În casa noastră, Mario este peste tot. Sunt poze și amintiri cu el peste tot. Nu-l vom uita niciodată. Nu am văzut-o niciodată (pe Elena Anghel) făcând ceva în preajma fiului meu care să mă alarmeze. Ea l-a iubit și el a iubit-o pe ea. Nu aș fi avut niciodată încredere în ea să aibă grijă de Mario dacă ar fi dat semne de boală. Mario a fost primul meu copil, primul meu fiu. Am învățat cum să fiu mamă datorită lui Mario, era atât de vioi și fericit, zâmbea tot timpul. Mă gândesc adesea la relația pe care o avea cu mama mea. El o iubea atât de mult și știu că și ea îl iubea pe el. De aceea, știu că trebuie să fi fost vreo boală care a determinat-o să facă asta, pentru că nu exista niciun alt motiv pentru care să facă asta”, a declarat mama lui David-Mario, Cristina.

O examinare post-mortem a arătat că băiețelul a suferit în total 29 de zone de răni provocate de un obiect ascuțit, inclusiv răni la cap, piept, spate și mână.

Poliția a fost chemată la fața locului, iar femeia i-ar fi spus unui ofițer care vorbea limba română că ea și-a ucis nepotul, făcând afirmații iluzorii că nu ar fi vrut ca acesta să sufere agresiuni grave din partea altcuiva.

„A spus că a făcut ceea ce i-a făcut lui Mario din dragoste. Când au fost prezenți (ofițerii de poliție) la proprietate, oroarea a ceea ce s-a întâmplat în interiorul proprietății a devenit evidentă. Corpul lui Mario era fără viață. Nu a fost detectat niciun puls și nu existau alte semne de viață. La scurt timp după aceea, Mario a fost declarat mort”, a declarat un ofițer de poliție.

Sursa: Daily Mail
Dată publicare: 22-06-2023 10:50