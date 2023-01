„Cadoul” oferit de Putin unui bărbat care și-a ucis propria bunică cu ciocanul, pentru că a luptat în Ucraina

Dmitri Karyagin, în vârstă de 36 de ani, a forțat-o pe bunica sa să își vândă apartamentul. Ulterior, el a bătut-o cu ciocanul până la moarte și i-a furat banii, potrivit Daily Star.

Bărbatul a ispășit șase ani de pedeapsă în închisoare pentru uciderea cu sânge rece a rudei sale, iar acum „culege roadele” politicilor de mobilizare ale lui Vladimir Putin.

El a reușit să supraviețuiașcă peste șase luni în războiul din Ucraina, luptând de partea Rusiei și, în schimb, i s-a acordat libertatea.

Criminalul a primit șansa de a fi recrutat în ciuda faptului că a ascuns cadavrul bunicii într-un garaj și a fugit de forțele de ordine.

Abia după un an, rămășițele femeii au fost găsite.

2014

Dmitry Karyagin beat his 87-year-old grandmother (a WWII veteran) with a hammer and left her die in the basement.

2019

Karyagin was sentenced to 14.5 years in prison.

2023

As a reward for his service in the Wagner PMC, Karyagin received a pardon from Prigozhin. pic.twitter.com/DQWjMB2h1k