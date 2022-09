Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul bărbatului din Cluj-Napoca care și-a ucis mama și bunica

El fusese condamnat atunci într-un alt dosar, pentru violențe, dar procedura penală greoaie şi birocrația au condus la o tragedie care putea fi evitată. Pentru că figura cu domiciliul în Italia, toate comunicările au fost trimise acolo, în timp ce individul se plimba liber prin Cluj. El este cercetat acum pentru o dublă crimă, comisă sub influența drogurilor, spun vecinii.

Individul susține că este nevinovat

Al Shamali Omar Jamal, tânărul de 32 de ani, a fost adus la Parchet unde i-a fost alături doar avocatul din oficiu. După mai bine de două ore în care acesta a repetat doar că este nevinovat, un judecător a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Tânărul care și-ar fi ucis mama și bunica are un cazier bogat și este un cunoscut al cercurilor interlope. A mai avut condamnări pentru ultraj și bătăi, iar anul trecut, din cauza violenței, chiar mama lui a cerut un ordin de protecție pentru trei luni.

În 11 mai, bărbatul de 32 de ani fusese condamnat la închisoare pentru lovire

În data de 11 mai, individul a fost condamnat la un an de închisoare pentru lovire. A rămas în libertate și a continuat să locuiască împreună cu mama și bunica lui, pe care acum este bănuit că le-a omorât cu sânge rece.

Deși avea condamnare cu executare pentru o bătaie la care a participat în urmă cu doi ani, „până la acest moment nu s-a întors dovada de comunicare a hotărârii cu străinătatea, respectiv, cu Italia, pentru a se putea exercita calea de atac în termen procedural. Prin urmare, mandatul de executare nu a fost pus în aplicare”, se arată într-un comunicat al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Bărbatul avea domiciliul în Italia

Suspectul nu a ajuns după gratii. El figura în acte cu domiciliul în Italia, iar codul de procedura penală spune că inculpatul este citat și primește sentință la adresa unde locuiește. Însă individul nu mai era în Italia și se plimba liber prin Cluj-Napoca, iar anchetatorii nu l-au căutat, fiind condamnat pentru o infracțiune comună.

Nicolae Sergiu Cârlan, purtător de cuvânt Judecătoria Cluj-Napoca: „Nu a venit încă dovada de comunicare a hotărârii în Italia, pentru că procedura s-a realizat acolo, ca urmare a interogării realizate la cererea judecătorului în sistemul de informații Schengen”.

În acest timp, suspectul a locuit în casa familiei sale din comuna Baciu, unde și-a ucis mama și bunica. Vecinii spun că victimele au mai avut conflicte cu el pentru că era dependent de droguri.

Vecin: „Când am venit de la muncă, am văzut că este plin de poliție. Am plecat la muncă, la 1 fără 10 când am venit el era la balcon, dezbrăcat, nervos”.

Vecin: „Era în lumea lui, consuma și ceva substanțe. Cred că din cauza aia”.

Lenke Iuhos, psiholog: „Dacă a fost în sevraj, se poate ca pacientul să aibă halucinații și episoade severe. Au și delir, au gânduri care nu sunt în concordanță cu realitatea”.

Suspectul poate să stea după gratii 25 de ani dacă va fi găsit vinovat.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 02-09-2022 13:22