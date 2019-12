Boris Johnson și-a luat câinele la vot. Ce spun specialiștii despre alegerile din UK

Britanicii votează pentru a treia rundă de alegeri legislative, în mai puțin de 5 ani. Miză rămâne uriaşa: BREXIT-ul.

Conservatorul Boris Johnson este cel care a convocat scurtinul, în speranţa că va obţine majoritatea absolută, care să-i permită, să scoată ţară din Uniune, după 3 ani şi jumătate de ezitări, şi amânări. Ultimele sondaje indicau însă o victorie la limită, pentru conservatori.

Cu speranţa că-i va purta noroc, conservatorul Boris Johnson a mers la vot însoţit de câinele său, Dilyn. La finalul unei campanii în care a făcut plăcintă şi gogoşi, a boxat, a jucat fotbal şi a spulberat cu un buldozer un fals zid simbolizând "impasul" Brexitului, liderul conservator şi-a încheiat campania livrând... lapte.

N-a ieşit însă conform planului, pentru că s-a văzut silit să se ascundă în cabina frigorifică, ca să evite insistenţele unui reporter.

Tony Travers, profesor la School of Public Policy LSE: „Este un politician neobişnuit, în sensul că greşelile şi slăbiciunile lui sunt percepute drept autenticitate. Am ascultat fascinat o femeie intervievată de un reporter TV. Întrebată dacă are încredere în Boris Johnson, ea a râs şi a răspuns: Nu am încredere în Johnson, dar îmi place de el".

În ceea ce-l priveşte, laburistul Jeremy Corbyn promite o "revoluţie industrială verde" şi miliarde serviciilor publice, mai ales în domeniul sănătăţii, care suferă după anii de austeritate conservatoare.

De asemenea, s-a angajat să negocieze un acord mai bun pentru Brexit, care va fi supus unui nou referendum. Dar Corbyn inspira chiar mai puţină încredere decât Johnson.

Tim Bale, profesor al Queen Mary University of London: „Sondajele sugerează că este cel mai impopular lider al opoziţiei de când se fac asemenea cercetări, din anii 70.”

E perceput drept slab, indecis, nepatriot, prea blând cu terorismul şi infracţionalitatea, drept cineva care pur şi simplu nu se poate decide în privinţa Brexitului. Iar toate astea sunt foarte nocive pentru laburişti.

Brexitul este un subiect atât de disputat, încât răstoarnă afilierile politice tradiţionale.

Şi nu doar oamenii obişnuiţi întorc spatele laburiştilor, ci chiar şi unii politicieni cu vechime în partid.

Ian Austin, fost parlamentar laburist: „M-am înscris în Partidul Laburist de la 18 ani şi nu mi-aş fi imaginat vreodată că voi ajunge să spun asta. Pentru prima oară în viaţa mea, am decis să votez pentru conservatori. Şi asta pentru că Jeremy Corbyn nu e potrivit să conducă această ţară.”

Matthew Chance, corespondent CNN: „Ce se întâmplă în circumscripţia Dudley e valabil la nivelul întregii ţări. Brexitul şi dezamăgirea stârnită de politicieni şi politica în general au răsturnat loialităţile tradiţionale. Şi au făcut ca aceste alegeri să fie mai disputate ca niciodată, cu un deznodământ foarte greu de anticipat.”