Bogdan Trif, fostul ministru PSD al turismului, are coronavirus

Bogdan Trif a anunțat că este infectat cu coronavirus, marți seara.

Fostul ministru al turismului, în prezent lider al PSD Sibiu, Bogdan Trif spune că „nu are o formă gravă a bolii”.

„Astăzi am fost diagnosticat cu COVID-19. Nu mă aşteptam ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru că mi-am luat toate măsurile de protecţie: am purtat mască, m-am spălat şi dezinfectat constant pe mâini. Din fericire, nu am o formă gravă a bolii. Ţin să le mulţumesc, şi aici, medicilor care m-au examinat şi mi-au prescris tratamentul adecvat. M-am izolat şi respect întocmai indicaţiile medicale” a scris pe pagina sa de Facebook Bogdan Trif, potrivit Agerpres.

În aceste condiții, Bogdan Trif a politizat discuția, spunând că alegerile parlamentare din decembrie pun în pericol viața și sănătatea românilor

„În plan politic, la fel ca milioane de români, şi eu am fost surprins de vehemenţa cu care Orban şi Iohannis au susţinut, şi astăzi, în conferinţele lor de presă, necesitatea organizării alegerilor parlamentare în 6 decembrie. În condiţiile în care România a înregistrat, astăzi, peste 7.000 de noi infectări. Derularea campaniei electorale şi a scrutinului pune în pericol sănătatea şi viaţa a sute de mii de români", a mai scris Bogdan Trif pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Trif candidează la alegerile parlamentare în fruntea listei pentru Camera Deputaţilor, la Sibiu.