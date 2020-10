Bebeluș de șase săptămâni din Baia Mare, tratat pentru COVID la Cluj-Napoca. Cum se simte

Un bebeluş de numai şase săptămâni, din Baia Mare, a fost testat pozitiv cu SARS COV 2.

Micuţul a fost transferat la Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca, unde este o secţie pentru copiii bolnavi de COVID-19.

S-a declanşat deja o anchetă epidemiologică, iar sursa infectării ar fi un membru al familiei.

Irina Filipescu, medic primar boli infecţioase: „Este cu stare generală bună, are o formă uşoară şi se simte bine momentan. Este tratat conform protocolului naţional. De când a început pandemia, în serviciul nostru au mai fost internaţi copii, toţi au evoluat favorabil. Au fost şi copii cu vârste mai mici, am avut şi sugar de 7 zile, am avut şi sugar de 4 săptămâni."