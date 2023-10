Bazar de Cotroceni este deschis în acest weekend, cu delicatesuri făcute în casă, și multă istorie. Sunt și concerte

Seara, în grădinile caselor au loc spectacole și concerte. Și Calea Victoriei este deschisă doar publicului în aceste zile.

„Noi am pregătit fiecare câte ceva – eu am pregătit salam. Eu am pregătit fursecuri cu ciocolată, eu am pregătit cu fratele meu clătitele – eu am făcut limonada, avem și cercei făcuți de Eva”, spun câțiva copii care și-au scos „marfa” la vânzare.

Cu o asemenea prezentare, e greu să nu oprim. Biscuții și limonada s-au vândut foarte bine.

-Dar ce vă place vouă cel mai mult?

-Să ne cumpere oamenii - ăsta e cel mai bun lucru. Să vedem oamenii când zâmbesc și zic că avem mâncare foarte bună!

Curtea vecină ascunde o casă monument. Are aproape o sută de ani și a fost construită în formă de pian, cu o sală de concert la parter, unde mergea și Regina Maria.

Wolfgang Koch, proprietarul clădirii: „Aici avem o fotografie necunoscută – acesta este constructorul casei și a întregii străzi, și a cartierului Cotroceni, pentru doamna asta a construit casa Pianista – acesta este Iuliu Maniu. M-am ocupat de restaurare monument istoric și am acumulat de-a lungul anilor lămpi și broaște de uși.”

Povești sunt însă la tot pasul. La o altă casă am găsit murături, zacuscă, suc de mere sau țuică de prune, făcute după rețete vechi.

Maria, proprietar: „În mod special am vândut carne, jumări, suc de mere, am vândut și vișinată și țuică”

Și cei în căutarea unor haine noi au avut de unde alege.

Vânzător: „Haine pe care le port, care sunt cool şi pe care vreau să le las să meargă mai departe. Și lumea le apreciază”

Reporter: Și nu a fost greu să vă despărțiți de ele?

Vânzător: „De unele mi-e greu, și le-am pus la un preț mai mare, ca să mă asigur că vor pleca cu un scop.”

La acest stand am găsit cercei, brățări și coliere realizate manual.

„Cercei, brățări și personalizez chiar și piese din colecția vestimentară, cărora le schimb scopul cu care au fost create – dar să nu uităm și atmofera pe care vrem să o creăm, o atmosferă deosebită în care lumea să se simtă minunat”

Cartierul Cotroceni este recunoscut drept o zonă selectă, iar termenul Cotroceni vine de la verbul a cotroci, care înseamnă, printre altele, a ascunde. Iar cartierul ascunde o serie de case unice prin arhitectura lor și oameni valoroși. În acest weekend, peste 180 de curți sunt deschise, iar proprietarii îi așteaptă pe vizitatori cu tot ce au mai frumos din casă.

O zonă discretă este însă un parc, adăpostit la parterul unui bloc cu 200 de apartamente. Zona este cunoscută și sub numele "La Broscuțe". Aici i-am cunoscut pe Otis, dar și pe Sosis.

Teodor Ghiță: „Este este Sosis, câinele cârnăcior”

Reporter: Câinele cârnăcior?

Teodor Ghiță: „Da, așa i se zice de obicei și cu ocazia cățelului meu, astăzi sunt aici la Bazar de Cotroceni, cu un stand cu Hotdogi, avem și nişte sucuri și brioşe și îl am pe Andrei, cu o serie de fotografii.

Organizator: „O să avem un concert live, noi suntem deschişi să primim cât mai mulți oameni, o să fie un concert rockabella, sunt niște oameni minunați, solista a copilărit în zona asta.”

Bazar de Cotroceni va fi deschis și duminică.

Dată publicare: 07-10-2023 20:35