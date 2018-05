Bătrână de 86 de ani moartă după ce casa i-a fost mistuită de flăcări

Pro TV

De un sfârşit crunt a avut parte o femeie de 86 de ani din judeţul Vaslui. Bătrâna a pierit după ce casa ei a fost cuprinsă de flăcări puternice.

Pompierii au găsit-o pe prispa locuinţei, semn că ar fi încercat să fugă din calea pârjolului şi să se salveze.

Flăcările ameninţătoare au cuprins în doar câteva minute casa bătrânei, din comună Oșești. Vecinii au simţit miros puternic de fum şi au dat imediat alarma.

"Am văzut fum dens. Flăcările ardeau în deal, la casă. Am încercat să intrăm. Am spart o uşă închisă. Nu am avut acces în cameră. Am sunat la pompieri", povestește un martor.

În pericol, spun sătenii, au fost şi locuinţele din jur.

"A început să se extindă şi la vecinii de alături. Am reuşit să stagnăm focul. Foarte periculos. Avea foarte multe plasticuri, lemne", spune un localnic.

După ce au stins flăcările, pompierii au găsit-o pe proprietara în vârstă de 86 de ani, pe prispa casei.

Bătrâna locuia singură, dar apropiaţii o vizitau zilnic, povestesc rudele.

"Cred că a umblat cu chibrit, ea nu vedea, poate a dat butelie să facă un ceai şi de acolo s-a întâmplat. Noi veneam des şi îi spuneam să nu umble cu chibrit sau lumânări", a precizat nepoata victimei.

Cauza tragediei va fi stabilită în urma anchetei începute de pompieri.

