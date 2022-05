Necunoscuţii au intrat cu forţa în locuinţa pensionarei de 73 de ani, iar când femeia i-a zărit au început să o lovească brutal, apoi i-au scotocit casa, după bani şi bijuterii.

Polițiștii îi caută acum pe cei doi tâlhari, iar dacă vor fi prinşi şi găsiţi vinovaţi vor ajunge la închisoare.

„Fii atentă! Dacă suni la poliţie, în trei zile te îngropăm!” povestește victima că au amenințat-o hoții.

Femeia, fost tehnician veterinar, locuieşte singură de când i-a murit soţul, în urmă cu mai mulţi ani. Are două fiice care o ajută, dar care sunt la casele lor. În urmă cu o seară, doi bărbaţi, încă neidentificaţi, s-au strecurat în casa ei și au jefuit-o.

Proprietara le-a mărturisit anchetatorilor că cei doi indivizi erau mascaţi în momentul în care au dat buzna în locuinţa ei. Au forţat-o, au bruscat-o şi au ameninţat-o cu moartea, că dacă nu le va da banii, atunci îi vor lua zilele.

Constantina Grigore-victimă: „Eu am ţipat puternic, m-a apucat de gură, de maxilar, m-au îmbrâncit, au venit cu mine în dormitor, să scot banii şi aurul! Nu am, mamă, sunt văduvă de 16 ani! Faţa în jos, mi-au pus o pernă, îmi trăgeau pumni, prin forţa mea aşa cum am putut, m-am luptat”.

Atacatorii au fugit din locuinţa victimei fără lucruri de valoare. Vecinii povestesc că acum nu se mai simt în siguranţă.

Vasile Tatomir, vecin: „A venit peste Tanţa cineva în casă şi a atacat-o, să o jefuiască, să îşi bată joc de ea. Ce bani să aibă, e pensionară, de unde să aibă bani?”

Georgeta Dan-vecină: „Stăm cu teamă, chiar cu teamă stăm! Mie mi-e frică când sunt singură să mai stau şi în casă. Să se mulţumească că a scăpat aşa teafără, chiar dacă e bătută, dar barem e întreagă”

Poliţiştii au ridicat imaginile de pe mai multe camere de supraveghere din zonă şi strâng probe pentru a identifica atacatorii. Dacă vor fi prinşi şi găsiţi vinovaţi, pentru violare de domiciliu, lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate, riscă ani grei în spatele gratiilor.