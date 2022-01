Tâlhării în lanț în Capitală. O bătrână a fost jefuită în lift de un individ

Două tâlhării petrecute la câteva ore distanță în cartierul Militari din București au pus autoritățile în alertă.

Atacurile au fost surprinse de camerele de supraveghere însă nici până la această oră poliţia nu a reuşit să identifice agresorul sau agresorii. Oamenii se întreabă, pe bună dreptate, cine şi cum îi va putea proteja dacă astfel de atacuri s-ar repeta.

Primul atac a avut loc înainte de ora 13 într-un bloc de pe bulevardul Iuliu Maniu.

Victima, o pensionară care stă în zonă, mergea în vizită la o prietenă când a fost atacată în lift de un individ care purta mască. Scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Femeia, deşi surprinsă şi speriată, încearcă din răsputeri să îşi protejeze portofelul pe care agresorul a reuşit în final să i-l smulgă.

Victimă: „Am alergat după el, dar nu am reuşit să îl prind.”

Reporter: Dar aici în lift aţi apucat să strigaţi după ajutor?

Victimă: „Şi în lift am strigat, şi pe stradă, că am traversat Apusului, dar nimeni nu a vrut să mă ajute.”

Reporter: Ce a apucat să vă fure?

Victimă: „250 de lei, buletinul şi cardul de sănătate.''

Alertaţi, poliţiştii au vizionat inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate în exteriorul blocului. Aşa au observat că tălharul o urmărise pe femeie încă din momentul în care schimbase nişte bani la un magazin din apropiere.

Teribilă coincidenţă sau nu, dar zece ore mai târziu, undeva în jurul orei 23, o altă tâlhărie a avut loc în scara vecină. De astă dată, o femeie care se întorcea acasă încărcată cu bagaje a fost abordată de un individ care sub pretextul că îi dă o mână de ajutor a agresat-o în scară şi i-a smuls poşeta, iar apoi a fugit, încercând să dispară fără urmă.

Martor: „Când am urcat în lift, am auzit: Ajutor! Ajutor! Și am coborât. Doamna era afară, cum fugise după el, probabil, avea bagaje dânsa şi au râmas bagajele înăuntru şi doamna era după după uşă, se chinuia să intre înapoi. Şi am deschis uşa şi a spus: Sună la poliţie! Sună la Poliţie! Mi-a furat geanta! Am sunat la poliţie.''

Şi al doilea atac a fost filmat, iar în imagini apare un individ îmbracat diferit față de primul agresor. Acesta a reușit să dispară cu poşeta femeii în care avea bani şi carduri bancare. Puţin mai târziu, poliţiştii au găsit geanta goală.

Localnic: „Uitaţi-vă, vedeţi, poate să intre peste ei oricând! Şi cine îi protejează pe oamenii aceştia lipsiți de apărare? Nimeni! Absolut nimeni! Noi care mai suntem pe aici! Am filmare când femeia fugea pe aici şi era lumea în staţie şi pe aici nu s-a băgat absolut niciunul. Ce înseamna asta?”

Cele două tâlhării sunt anchetate de poliţiştii Secţiei 21, însă deocamdată nu a fost identificat niciun suspect. De negăsit sunt alți doi indivizi care recent au furat din acelaşi bloc 3 biciclete.