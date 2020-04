Bătaie între un primar PSD și un lider PNL. ”Altercația a fost scurtă: el mi-a rupt hainele, eu i-am spart buza”

Primarul PSD al comunei oltene Vişina Nouă, Cristian Ţol, şi preşedintele organizaţiei locale PNL, Marcel Şarpe, au fost implicaţi sâmbătă într-o altercație. Cei doi s-au luat la bătaie din cauza unor pachete cu alimente distribuite localnicilor.

Primarul Cristian Țol a declarat că altercația s-a produs în condițiile în care un grup de peste 10 persoane, printre care și liderul PNL, distribuiau cetățenilor pachete cu alimente care fuseseră depozitate anterior într-o magazie de cereale insalubră.

”Ei vin deghizaţi în voluntari, cu nişte adeverinţe pe propria răspundere, când eu mă lupt să ţin oamenii acasă, că e Paştele, să nu mai facă chefuri, să nu se întâmple ceva, mă duc să le cer un punct de vedere că erau strânşi ei cu 10 maşini, cu portbagajaul deschis. N-au trecut 10 minute că vine preşedintele PNL (de la Vişina Nouă - n.r.) la mine, că mă filmează”, a declarat primarul Țol.

Țol: ”Ăsta e tot tam-tam-ul”

Edilul descrie nonșalant cum a decurs altercația: liberalul i-a rupt hainele, el la rândul său i-a spart buza, după care au ajuns amândoi la spital.

”Altercaţia a fost scurtă: el mi-a rupt hainele, eu am ripostat şi l-am lovit şi i-am spart buza. Nu are altceva. Am fost amândoi duşi la spital, că am şi eu o unghie neagră şi nişte urme pe la gât, că m-a luat de gât, am ajuns la spital, ne-a pus câte o perfuzie la fiecare şi ăsta e tot tam-tam-ul”, a povestit Ţol.

Primarul spune că voluntarii ar fi ridicat pachetele cu alimente (zahăr, ulei, cozonac, suc) pe care le-au împărţit localnicilor dintr-un depozit de cereale, insalubru.

PNL Olt: ”Primarul l-a bătut grav”

Liderul PNL Olt, Liviu Voiculescu, a scris sâmbătă, pe Facebook, că preşedintele PNL Vişina Nouă a fost bătut ”grav” de primarul social-democrat al localităţii.

”Primarul PSD al localităţii, dl. Ţol, l-a bătut grav pe preşedintele PNL Vişina, dl. Şarpe. A fost solicitat un echipaj SMURD. Solicit public autorităţilor competente să dispună măsurile legale”, a scris Voiculescu.

În urma incidentului de la Vişina Nouă, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

”Un bărbat din comuna Vişina Nouă a sesizat prin 112 faptul că ar fi fost agresat de un alt bărbat din localitate. Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul”, a afirmat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu.