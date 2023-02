Bătaie într-un restaurant din Turda. Un bărbat a fost lovit cu pumnii și picioarele de mai mulţi clienţi nervoşi

Chiar înainte de ora închiderii restaurantului, un grup de tineri discută cu fratele administratorului. Nu durează mult, şi bărbatul este lovit cu o violență ieșită din comun. Unul dintre bătăuşi îl loveşte fără milă, apoi intervin ceilalți trei.

Sora bărbatului pus la pământ a încercat zadarnic să îi potolească.

Alina Gherman - administrator restaurant: ”Din niciun motiv sau fără motiv fratele meu a fost agresat. Adică el vorbea cu persoana din dreapta lui şi persoana din stânga primul agresor l-a prins de ceafă, l-a strâns foarte tare după care l-a lovit cu pumnii. Fratele meu a încercat să se ridice moment în care a intervenit o altă persoană care a început să lovească cu pumnii şi cu piciorul. Fratele meu a căzut inconştient. Am venit de la recepţie. Am încercat să intervin. M-a lovit şi pe mine. Am căzut”.

Angajații au reușit să se baricadeze în restaurant și au sunat la 112. Unul dintre atacatori, însă, sparge cu un topor geamurile. Apoi grupul pleacă, în sfârşit.

Angajat: ”Foarte gălăgioşi. Mi-au inspirat aşa nu o teamă, că nu mi-e frică de oamenii care vin să mănânce în restaurant, ci o nelinişte. Foarte gălăgioşi, stridenţi, agitaţi. Încontinuu ieşeau ori pe uşa asta ori pe uşă cealaltă ori mergeau la baie. Până la plecarea mea aveau deja consumate cinci butelii de vin. Persoana agresată în restaurantul nostru nu a avut nici o treabă cu ei”.

Victima s-a ales cu numeroase traumatisme şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru loviri, însă nimeni nu a fost reținut până acum.

