Conflictul a degenerat când polițiștii au încercat să îl imobilizeze pe bărbat și când l-au lovit pe acesta peste cap.

Întâmplarea a avut loc în fața serviciului de permise și pașapoarte din Iași, în jurul amiezii. Bărbatul parcase neregulamentar, în stația pentru taxi, spun polițiștii. Aici, un echipaj format din doi polițiști locali l-au legitimat pe bărbat și i-au cerut să mute mașina cât scriu ei procesul verbal pentru contravenție. În timp ce polițiștii scriau în mașină, individul ar fi lovit autospeciala și apoi i-ar fi dat un pumn polițistului aflat la volan. De aici, acțiunea s-a mutat în stradă, unde cei doi oameni ai legii au încercat să îl imobilizeze pe ieșean. În timp ce făceau asta, însă, unul dintre ei l-a și lovit pe om.

Liviu Zamfirescu, șeful Poliției Locale Iași: „A început să lovească cu pumnii autospeciala, polițistul de la volan a coborât și i-a spus să renunțe la agresivitate, moment în care l-a lovit în plin peste ochi, imediat celălalt a coborât pentru a-l ajuta pe coleg la imobilzare. Vom dispune cercetări interne pentru a stabili dacă au respectat procedura.”

Ioan Crâșmariuc, polițist local: „Când am văzut sânge, am coborât și am procedat la imobilizare. Eu persoanal nu am procedat la lovirea persoanei, doar imobilizare, pe cât posibil să-i duc tricoul în zona capului pentru a limita loviturile, erau necontrolate.”

Citește și Scandal între găști în centrul municipiului Timişoara. Trei persoane au fost reținute

Reporter: Regulamentul ce prevede, cum să imobilizați?

Ioan Crâșmariuc, polițist local: „Prin orice mijloace.”

Imediat după incident, bărbatul a fost dus la cea mai apropiată secție de poliție și reținut 24 de ore pentru ultraj. Joi, avocatul apărării a formulat și plângere penală pentru purtare abuzivă împotriva polițiștilor. Momentan, spun procurorii, fapta de abuz în serviciu este cercetată in REM.

Simona Bădăluță, avocat: „Găsesc tulburătoare situația în care doi polițiști, la adăpostul unei funcții publice, lovesc cu pumnii un cetățean imobilizat. Este clar că cei doi polițiști au simțit că, fiind la adăpostul uniformei, își pot face singuri dreptate. Legea sancționează grav astfel de derapaje.”

Bărbatul anchetat este asistent medical la un spital din Iași. Joi după-amiază, el a fost prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de ultraj. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între șase luni și șapte ani.