Mike Tyson este implicat într-un nou scandal. Fostul pugilist a bătut un pasager într-un avion. VIDEO

Purtătorul de cuvânt al boxului a confirmat că Tyson a avut un „incident cu un pasager agresiv” care-l „hărțuia”. Acesta a precizat că motivul ar fi faptul că bărbatul ar fi aruncat cu o sticlă în Tyson. Într-un video publicat pe Internet, Tyson apare aplecându-se deasupra unui scaun și în timpul acesta dă cu pumnii într-un bărbat, conform BBC.

Poliția a transmis că a reținut două persoane, după incident, dar că apoi acestea au fost eliberate, dar nu a spus și numele celor implicați.

TMZ a publicat clipul cu incidentul, dar în imagini nu se vede și momentul în care cel agresat aruncă sticla. Jurnaliștii de la TMZ scriu că Tyson acceptase să facă o poză cu pasagerul respectiv la începutul zborului, dar că apoi bărbatul a continuat să-l hărțuiască pe fostul sportiv, în ciuda solicitărilor acestuia de a se „liniști”.

See the moment Mike Tyson beat down an airplane passenger ... footage obtained by @TMZ_Sports https://t.co/5qCbOdxP31 pic.twitter.com/Bf7zmyiux6