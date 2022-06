Barometrul UNSAR - IRES: Evoluția inflației a afectat unul din doi români

Inflația galopantă reprezintă un motiv de îngrijorare pentru 68% dintre respondenți, urmată de război (64%), incendii și accidente auto (61%) și pandemie / îmbolnăviri (57%). Pe măsură ce înaintează în vârstă, proporția celor care exprimă îngrijorare mare sau foarte mare față de eventualitatea survenirii unor evenimente nedorite crește. Totodată, cei care locuiesc în mediul urban și cei cu venituri medii sunt mai curând îngrijorați de aceste aspecte.

Barometrul relevă și faptul că evoluția inflației i-a afectat pe unul din doi români, în contextul în care puțin peste jumătate dintre respondenți spun că în ultimul an veniturile le-au rămas la fel.

În ciuda evoluției economice, aproape 4 din 10 intervievați cred că vor economisi mai mult în următorul an, față de doar 2 din 10 respondenți care declarau acest lucru în 2021. Similar cu anul trecut, depozitele bancare ar fi principalul loc unde și-ar plasa disponibilitățile financiare, 4 din 10 alegând această metodă. De asemenea, un sfert dintre intervievați spun că ar investi în imobiliare.

„Acum, mai mult ca niciodată, este important pentru oameni să știe că există metode de economisire sigure, disponibile oricui, cum ar fi planurile de protecție financiară oferite de asigurările de viață. Asigurările pot reprezenta o soluție eficientă de a conferi sustenabilitate întregului patrimoniu și finanțelor unei familii”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Director General UNSAR.

Barometrul UNSAR-IRES a fost realizat pe un eșantion format din 1.000 respondenți cu vârsta între 18-50 de ani, în mai 2022, utilizând metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).



Despre UNSAR



Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 20 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de aproximativ 90% din piața locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și promovarea dezvoltării cât mai durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al federației asigurătorilor și reasigurătorilor europeni – Insurance Europe.

Despre IRES

Înființat în 2009, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES activează pe piața de cercetare din România și funcționează ca un think tank independent, o parte dintre studiile și proiectele pe care le dezvoltăm fiind dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societății românești. „Suntem una dintre cele mai mari companii românești de cercetare de piață și oferim soluții integrate pentru clienții noștri – organizații multinaționale, naționale și locale, instituții și organizații din România, dar și din străinătate – care înțeleg valoarea cercetării în evoluția lor pe termen lung. IRES este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) și ne realizăm activitatea la cele mai înalte standarde profesionale, respectând practicile internaționale în acest domeniu.”

