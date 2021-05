Bărbatul care și-a amenințat fetița de trei ani cu un cuțit se întorsese acasă după 24 de ore petrecute la jocuri de noroc

Un incident violent care a avut loc în municipiul Botoșani a fost rezolvat cu succes de polițiști fără ca nimeni să fie rănit deși agresorul era înarmat cu un cuțit.

Un bărbat de 36 de ani și-a luat la bătaie soacra și-a ameninţat soția cu arma albă, iar apoi s-a blocat în casă cu fetiţa de trei ani.

O polițistă a reușit să îl convingă să deschidă geamul de la apartament și să îi dea copila înainte ca micuța să fie rănită de tatăl agresiv.

Totul s-a petrecut ieri după amiază, într-un cartier din municipiul Botoşani. Apelul la 112 a fost făcut chiar de către soţia agresorului, care a anunţat că bărbatul o ameninţă cu un cuţit. La faţa locului au ajuns imediat mai multe echipaje de poliţie, jandarmi şi luptători de la Acţiuni Speciale.

Între timp, soţia şi soacra bărbatului au reuşit să fugă din apartament, dar nu au reuşit să ia şi copilul. O poliţistă cu prezenţă de spirit, a reuşit să îl convingă pe bărbat să deschidă geamul balconului de la parter, apoi a reuşit să ia fetiţa şi să i-o ducă mamei, care aştepta cu sufletul la gură în stradă.

Iulia Froicu, agent IPJ Botoşani: „Când am ajuns la faţa locului, bărbatul avea un cuţit în mână, am sesizat şi plânsetele fetiţei, ocazie cu care i-am solicitat acestuia să ne-o arate ca să ştim că este bine. Am încercat să îl convingem şi chiar am reuşit, să ne predea fetiţă pentru a o feri de orice pericol”.

Imediat după ce a rămas fără copil, bărbatul s-a baricadat în apartament. După aproape o oră, negociatorul din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale a reuşit să îl convingă să deschidă uşa, să arunce arma pe care o avea asupra sa, şi să se predea.

Delia Nenișcu purtător de cuvânt IPJ Botoşani: „Am fost sesizaţi prin 112, de către o femeie, care a sesizat că soţul provoacă scandal la domiciliu şi că ar fi rămas în interiorul locuinţei cu minorul de trei ani şi jumătate. Femeia a mai precizat că bărbatul a agresat-o atât pe ea, cât şi pe mama sa”.

Rudele apropiate spun că bărbatul a plecat de acasă vineri, şi a petrecut 24 de ore la jocuri de noroc. S-a întors abia ieri la amiază, băut, şi a început să facă scandal în casă şi să ameninţe.

Soacra agresorului: „Nu are voie să bea. El a fost ieri la pocker. Până azi dimineaţă, a şi băut, a şi jucat, iar la prânz a venit şi a început să facă scandal, că nu e bună mâncare, că nu e aşa. A început să izbească, să trântească”.

După ce a fost convins să se predea, bărbatul a fost dus la Spitalul de Psihiatrie din oraș pentru o evaluare, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru violenţă în familie.