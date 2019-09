Bărbat rănit grav după ce a fost lovit de o mașină. De ce nu l-ar fi observat șoferul

Un grav accident de circulaţie a avut loc joi pe Drumul Naţional 7 în judeţul Dâmboviţa. Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost grav rănit de o maşină, în timp ce mergea spre casă.

La volanul autoturismului se afla un tânăr, care le-a povestit anchetatorilor că a fost orbit de farurile unei maşini care venea din sens opus. Poliţiştii încearcă să afle acum, cine este vinovat pentru producerea accidentului.

Accidentul a avut loc în satul Slobozia Moară, judeţul Dâmboviţa. Bărbatul de 30 de ani mergea spre casă, când a fost lovit în plin de o maşină. Şoferul le-a spus poliţiştilor că a fost orbit de farurile unei maşini de pe contrasens şi din această cauză nu a văzut pietonul la timp. Martorii mai povestesc că bărbatul era băut, şi încă nu se ştie dacă victima mergea pe marginea drumului, sau se afla pe şosea.

Alexandru Ion, cumnatul şoferului: "O persoană i-a apărut în cale, în stare de ebrietate, maşina din sens opus, becurile aprinse, nu a putut să evite, efectiv era pe mijlocul drumului."

Mama victimei povesteşte că în acelaşi loc, în urmă cu 13 ani, şi-a pierdut soţul tot în urma unui accident rutier.

Viorica Boţea, mama victimei: "S-a dus să îşi ia ţigări, probabil că a băut ceva băutură, a dat peste el. Tatăl lui tot aşa a murit şi nimeni nu mi-a făcut dreptate."

Sătenii susţin însă că nu este primul caz de acest gen, şi dau vina pe şoferi care circulă cu viteză.

Vecină: "Am auzit salvarea şi am ieşit să văd ce s-a întâmplat. Şi am auzit că a dat peste băiatul vecinei. Aici se conduce foarte, foarte... viteză excesivă, nu mare!"

În stare gravă, pietonul a fost preluat de un echipaj de la ambulanţă şi transportat la cel mai apropiat spital, în oraşul Titu, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Între timp, pe numele şoferului, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Poliţiştii au deschis acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a petrecut accidentul, şi dacă şoferul avea sau nu viteza excesivă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!