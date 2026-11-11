"În urma informărilor SRI şi la sesizarea Pachetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, la data de 10 noiembrie, instanţa a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru România a cetăţenilor pakistanezi T.M.A., I.A. şi A.M., pentru o perioadă de 10 ani. Aceşti trei cetăţeni pakistanezi au intrat în atenţia Serviciului la începutul anului 2026 întrucât derulau activităţi care, conform cadrului legal în domeniul antiterorist, constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale. Străinii s-au remarcat prin opinii şi acţiuni specifice unor persoane aflate într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare", a informat sursa citată, potrivit Agerpres.

Potrivit Serviciului român, cei trei îşi validau şi alimentau reciproc ideile radicale, accesând, inclusiv în comun, materiale de propagandă teroristă şi conţinuturi cu puternic impact emoţional. Astfel, SRI a acţionat în scopul prevenirii materializării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale rezultate din prezenţa şi activităţile desfăşurate pe teritoriul ţării noastre de cei trei cetăţeni pakistanezi.

"În calitate de autoritate naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, SRI are misiune prioritară prevenirea oricăror riscuri şi ameninţări pe profil antiterorist, cooperând în acest sens cu instituţii din componenţa Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, precum şi cu parteneri externi", a precizat Serviciul Român de Informaţii.

SRI a cooperat cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi cu Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.