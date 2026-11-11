El s-a înregistrat în evidențele populației dintr-o localitate din provincia Granada și a cerut să fie eliberat, însă Audiența Națională din Madrid i-a respins solicitarea și a autorizat predarea sa autorităților germane, relatează publicația Ideal.

Cazul vizează o crimă petrecută în noaptea de 7 septembrie 2025, într-un oraș din Germania. Atunci, polițiștii au descoperit trupul unui bărbat de 53 de ani, vânzător de automobile, care fusese bătut cu brutalitate. Cadavrul se afla într-o baracă din incinta reprezentanței auto unde lucra victima.

Un martor le-a declarat anchetatorilor că a văzut mai multe persoane fugind din incinta societății comerciale în care avusese loc incidentul.

Românul a invocat domiciliul din Spania pentru a evita extrădarea

Presupusul autor al crimei s-a înregistrat în iunie 2026 în comuna Láchar, din provincia Granada, alături de partenera sa, o femeie de cetățenie spaniolă.

El a invocat legăturile sale cu localitatea pentru a solicita eliberarea și pentru a împiedica extrădarea în Germania. Audiența Națională a respins însă argumentele prezentate.

În motivarea deciziei, judecătorii au arătat că certificatul de înregistrare în evidențele populației din Láchar nu reprezintă o dovadă suficientă a existenței unor legături stabile cu Spania. Documentul fusese emis la 22 iunie 2026, fiind considerat prea recent. Aceeași observație a fost făcută și în cazul certificatului partenerei sale.

Alte dosare penale în Almería

Românul mai are probleme cu justiția spaniolă. Două instanțe penale din Almería au pe rol proceduri împotriva sa, aflate deja într-un stadiu avansat.

După arestare, acesta a declarat că este antreprenor în domeniul construcțiilor și că își achită obligațiile fiscale. „Am o firmă de construcții și îmi plătesc impozitele”, a susținut el.

Judecătorii au respins aceste argumente, deoarece bărbatul nu a prezentat documente care să-i confirme activitatea profesională sau statutul de antreprenor.

„Nu i-ar fi fost deloc greu să-și dovedească activitatea profesională din Spania. Nici presupusul statut de om de afaceri nu se potrivește prea bine cu dosarele penale pe care le are în Spania”, au arătat magistrații.

Instanța a mai menționat că acesta figurează cu numeroase antecedente în evidențele poliției.

A fost prins de Garda Civilă în Torrevieja

Românul a fost arestat în septembrie 2026, într-o zonă rezidențială din Torrevieja, provincia Alicante. El a atras atenția unui echipaj al Gărzii Civile prin comportamentul său „evaziv”, potrivit informațiilor furnizate de instituție după capturare.

În timpul legitimării, bărbatul le-a prezentat agenților un document de identitate despre care exista suspiciunea că fusese modificat ilegal.

Polițiștii l-au condus la sediul instituției, unde au reușit să-i stabilească adevărata identitate. Verificările efectuate în bazele de date au arătat că pe numele său existau mai multe solicitări judiciare active.

Cea mai importantă era un mandat european de arestare emis de autoritățile germane în octombrie 2025, pentru presupusa implicare într-un omor intenționat, în urma unei agresiuni soldate cu leziuni grave, petrecute într-un oraș din Germania.

După arestare, bărbatul a fost prezentat în fața instanței din Torrevieja pentru presupusa falsificare a documentelor de identitate.

Dosarul referitor la incidentul violent din Germania a fost înaintat Audienței Naționale din Madrid. Instanța a respins cererea de eliberare a românului și a autorizat extrădarea lui în Germania.