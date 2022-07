Banii de coșciug după moartea unui soldat rus, investiți într-o Lada. Reportaj Rossia 1 cu familia: „Alexei visa la una albă”

Televiziunea de stat Rossia 1 a realizat un reportaj cu familia unui soldat decedat în războiul din Ucraina, iar acesta a fost preluat pe un contul de Twitter aparținând lui Francis Scarr, un jurnalist cu experiență de la BBC, care, potrivit descrierii sale, monitorizează posturile de televiziune rusești.

Traducerea din limba rusă, subtitrată în limba engleză, este corectă, astfel că toate elementele duc către o știre reală, difuzată de media obedientă puterii de la Kremlin.

„În memoria fiului nostru, am cumpărat o Lada nou-nouță, din, așa cum se spune pe aici, banii de coșciug”, Oficial, o compensație acordată o singură dată familiei decedatului. Tatăl spune că Alexei visa la o mașină Lada albă, astfel că prima cursă cu ea este la cimitir. La fel ca și bunicul și străbunicul său, au luptat împotriva fasciștilor - spune tatăl lui Alexei” - este mesajul transmis de televiziunea rusă.

You couldn't make this up

Last night Russian state TV ran a report on the unexpected 'benefits' of having your son killed in Ukraine

You can buy a Lada with the compensation given to you by the state! pic.twitter.com/itzuSiSMhC