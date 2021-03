Sume importante alocate pentru dezăpezire au rămas necheltuite anul acesta. Unde se vor redistribui

Iarna sărăcește de obicei bugetele administrațiilor locale, dar în acest sezon ninsorile au fost atât de puține, încât multe primării au rămas cu banii alocați pentru dezăpezire necheltuiți.

Iar unii primari au redistribuit fondurile acolo unde era nevoie. În Târgu Jiu, de exemplu, vor fi reabilitate școlile.

Deszăpezirea ar fi costat 2,5 milioane de lei, în Târgu Jiu, într-un sezon de iarnă bogat în ninsori. Pentru că nu a fost zăpadă, toți banii au rămas în vistierie, iar primarul vrea să termine modernizarea școlilor.

Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu: ”Cred că spre sfârşitul lunii iunie finalizăm toate lucrările de investiții pe care le avem în unităţile şcolare şi asta deşi aveam o previzionare a acestor lucrări până spre 1 septembrie”.

În Motru au rămas mai puțini bani, dar suficienţi pentru o investiție. Primăria a cheltuit doar o treime din cei 200.000 de lei. Cu banii economisiţi, vor fi reparate aleile din oraș.

Cosmin Morega, primarul din Motru: ”S-a economisit o sumă importantă de bani, pe care îi vom putea folosi în perioada următoare, după cum vedeţi şi dumneavoastră, pentru reparare sau reabilitare anumite alei, practic, pentru investiţii”.

Cu aproape trei milioane de lei rămâne în conturi şi primăria din Drobeta Turnu Severin.

Marius Screciu, primarul din Drobeta Turnu Severin: ”Am avut cheltuieli zero. Îi ducem în investiţii. Și aşa am avut un an dificil, cu aproape 5 milioane mai puţin încasări în 2020 raportat la 2019. Aceşti bani îi putem duce acolo unde avem nevoie”.

În toată Oltenia, sezonul a fost sărac în ninsori, prilej de economii pentru administrațiile locale.

Mihaela Brâncuşi, meteorolog la Centrul Regional de Meteorologie Craiova: ”În general a fost fără strat, fără acoperire cu strat de zăpadă sau 1-2 cm pentru 1-2 zile. Cel mai des şi cu strat consistent de zăpadă a fost în zona de munte, în general la peste 1500 metri altitudine”.

În Gorj, de exemplu, lipsa zăpezii a lăsat bani destui în buget. Consiliul Judeţean Gorj, care administrează aproape 900 de km de drumuri, estimează economii de aproximativ 4 milioane de lei.