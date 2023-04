Bănescu (BOR), replică pentru IPS Teodosie: „Trădează inclusiv o perfidă gelozie și jenantă zgârcenie confesională"

Mai mult, purtătorul de cuvânt al BOR afirmă că asta arată „o perfidă gelozie și patologică zgârcenie confesională”.

Fără a numi direct, postarea este un răspuns pentru Arhiepiscopul Tomisului, care recent a spus că se opune inițiativei prin care BOR este îndrumată să celebreze Paștele odată cu catolicii și protestanții.

„Invocarea minunii aprinderii Sfintei Lumini ca argument pentru menținerea unui calendar eronat și depășit este compromițătoare intelectual, teologic și moral. Calendarul nu este o emisie a Revelației dumnezeiești, ci exclusiv expresia unor imperfecte calcule astronomice omenești. Ca urmare, orice calendar trebuie ajustat și adecvat în timp. Reținerea și zbaterea unora care sacralizează calendarul, confundându-l grosolan cu un adevăr de credință, oameni care arată aparent compătimitor cu degetul (gest reprobabil mereu) spre faptul că doar ortodocșii primesc Sfânta Lumină, invocând în mod inept ideea că, dacă am sărbători Paștele corect din punct de vedere calendaristic, Sfânta Lumină nu s-ar mai aprinde, ca și cum minunea lui Dumnezeu e condiționată de calendar și nu de credință, trădează inclusiv o perfidă gelozie și jenantă zgârcenie confesională: dacă am sărbători Paștile împreună, toți creștinii din lume, ar trebui să împărțim Sfânta Lumină cu alții și am pierde din prestigiul singularității cu care ne place să facem paradă”, este mesajul transmis de purtătorul Patriarhiei Române pe Facebook.

Luni, în cadrul unei conferințe de presă, IPS Teodosie a fost întrebat despre afirmaţia fostului ministru de externe Teodor Baconschi care a spus că ortodocşii ar trebui să celebreze Paştele în aceeaşi zi cu catolicii şi protestanţii.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 12-04-2023 13:38