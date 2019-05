Balului anual al arhitecţilor. Costumele purtate de studenți

Clădirea Universităţii de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din Bucureşti a fost plină sâmbătă noapte de voie bună cu ocazia balului anual al arhitecţilor. Studenţii au arătat că se pricep şi la ţinute.

Personaje ca Scufiţa Roşie, Zorro sau Cruella de Ville au defilat pe holuri ca pe catwalk. Distracţia a ţinut până dimineaţă, dar de luni, viitorii arhitecţi se întorc în bănci, la propriu, pentru că încep examenele.

Studenţii şi-au dat frâu liber imaginaţiei şi au decorat Universitatea pentru petrecere. Balul a arătat că viitorii arhitecţi se pricep foarte bine şi la design vestimentar.

De departe, cea mai antrenantă sală a fost cea în care viitorii arhitecţi au putut să practice şi puţin sport. Mai exact beer-pong.

Peste 600 de bilete s-au vândut pentru această petrecere. Bobocii au plătit 25 de lei pentru o brăţară de acces, iar ceilalţi 30 de lei.

Balul are o veche tradiţie, aşa că a fost bine primit şi de conducerea Universităţii.

Gina Adelina Popa, organizator: "Este cea de-a 60-a ediţie a balului Arhitecturii şi are tema poveştile copilăriei. Jos, la scara elicoidală este filmul Up, căsuţa cu baloanele, iar la etajul 1 sunt 4 ateliere şi fiecare are o sub-tem[ a celei mari".

