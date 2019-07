După ce a eliberat infractori cu recursul compensatoriu, Guvernul vrea acum referendum

Declaraţiile autorităţilor din ultimele 24 de ore se pierd într-o mare de incoerenţă.

Ajuns la faţa locului, trimis de şefa Guvenului, proaspătul ministru de Interne a ieşit umăr la umăr cu şeful Poliţiei Române ca să anunţe că l-a demis pe acesta din urmă, ca să dea un exemplu.

Tot Nicolae Moga a mărturisit apoi că nu are nicio concluzie despre cum au acţionat agenţii. În plin scandal naţional, deşi şefii poliţiştilor insistă că au făcut tot ce au putut pentru această fată, rudele adolescentei povestesc revoltate cum au fost luate peste picior de oamenii legii, atunci când au reclamat dispariţia.

Cazul posibilei crime de la Caracal a răbufnit vineri dimineaţă, când toată lumea a aflat despre ororile descoperite de poliţişti în casa lui Gheorghe Dincă. Ministrul de interne, Nicolae Moga, până acum trei zile senator PSD, a recunoscut că vestea a ajuns la el abia 6 ore mai târziu, deşi nu era sigur.

Nicolae Moga, ministrul de Interne: "Cred că astăzi după-masă."

Reporter: "Astăzi după-amiază?"

Nicolae Moga: "Astăzi în jurul prânzului am aflat, pe la ora 13. Când am ajuns în minister am aflat".

Acelaşi Moga a spus că a luat decizia să meargă la Caracal, chit că la rândul ei, şefa guvernului preciza vineri că a dispus prezența ministrului la faţa locului. Odată ajuns, ministrul s-a pus pe treabă şi a anunţat mai întâi că nu are nicio concluzie dar că trebuie să dea un exemplu.

Nicolae Moga, ministrul internelor: "Deocamdată concluzii nu pot să spun, cei care nu-şi fac datoria vor rămâne, vor pleca dacă greşesc. Din ce pot să vă spun, că eu nu iau măsuri în necunoştinţă de cauză. Dar noi trebuie să dăm un exemplu, din ce vă spun eu, lucrurile n-au fost aşa cum ar trebui să fie".

Aşa că a ”decapitat” Poliţia Română, Prefectura şi Poliţia Olt.

Nicolae Moga, ministrul internelor: "Am propus demiterea şefului Poliţiei, demiterea prefectului".



Reporter: "Şeful poliţiei care?"



Nicolae Moga: "Române, care este lângă mine, da? Am... prefectul judeţului, care trebuia să colaboreze cu inspectoratul de aicea."

Ioan Buda, fostul şef al Poliţiei Române: "Vreau să vă spun că am luat act de demiterea mea şi datorită faptului că am avut nişte intervenţii neadecvate pe care mi le asum."

Lipsa de coerență a continuat şi în cazul fostului şef al Poliţiei, care confirmă că agenţi au făcut totul, doar că, deşi puteau să intervină, nu au intervenit.

Ioan Buda: "Poliţiştii au făcut în cazul ei tot ce puteau face din momentul în care familia a sesizat poliţia. Puteau să găsească şi alte tertipuri, puteau să intervină, n-au intervenit, de ce? Pentru că au aşteptat să aplice acel mandat de percheziţie la ora 6".

Unchiul fetei dispărute susţine însă că părinţii ar fi fost luaţi peste picior de oamenii legii.

Alexandru Cumpanasu, unchiul: "Tatăl Alexandrei a despus plângere pentru dispariţia Alexandrei miercuri seară şi aici a fost un episod absolut ordinar din partea unor oameni care ar trebui să fie primii care să sară în ajutor. S-a văzut cu şeful poliţiei care i-a spus aceste lucruri: "Auzi, bă?" Vă dau citatul. "Auzi, bă? Dacă fi-ta s-a încurcat cu vreunul şi noi am spart degeaba, tu plăteşti! Nu există nicio posibilitate a poliţiei să ceară aşa ceva unei persoane fizice, despăgubiri pentru o investigaţie pe care tu eşti obligat să o faci conform Codului penal."

O altă bâlbă apare inclusiv în actele oficiale. Pe site-ul Poliţiei Române, numele de familie al Alexandrei este Mâceşanu. În toate comunicatele procurorilor numele apare Măceşanu. Pe de altă parte, vineri, ministrul de Interne a declarat că nu pleacă din Caracal până când nu este gata ancheta.

Nicolae Moga: "Aştept să se finalizeze ancheta că de-aia sunt aici şi nu voi pleca până nu se finalizează ancheta".

Cu toate că ancheta este departe de a fi finalizată, sâmbătă dimineaţă ministrul era în Bucureşti.

Premierul României, Viorica Dăncilă: "I-am cerut ministrului Moga să se întoarcă la Caracal pentru a continua coordonarea acestei anchete."

După care Viorica Dăncilă a anunţat că a demis şi ea pe cineva.

Viorica Dăncilă: "L-am chemat din concediu pe prefectul de Olt pentru a-l demite."

Prefectul nu a avut nicio implicare în acest caz. Premierul ia în calcul şi convocarea unui referendum prin care să îi întrebe pe români dacă sunt de acord cu pedepse mai mari pentru asasini, violatori sau pedofili.

Reamintim însă că la începutul acestui an, mii de infractori au ieşit mai devreme din închisoare pe baza recursului compensatoriu promovat şi susţinut de premier şi de partidul din care face parte.

Iar Comisia Europeană a avertizat în numeroase rânduri că acţiunile Executivului şi majorităţii Parlamentare duc la slăbirea justiţiei şi statului de drept.

