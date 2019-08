Avocat: ”Cineva îl învață pe Dincă ce să spună. Merge la chestii de o finețe incredibilă”

Avocatul familei Melencu, Tonel Pop, afirmă că ”cineva” îl învață pe Gheorghe Dincă tertipuri juridice, astfel încât să păcălească autoritățile să închidă cazul celor 2 fete dispărute, deși este posibil să existe și alte victime.

În opinia avocatului, există pericolul închiderii cazului dacă se va dovedi că a doua victimă este Luiza, deoarece sunt 2 dosare penale deschise și 2 dispărute.

”El are o tehnică bine stabilită, cineva îl învață, cred că în timp util, nu știu, o să vedem cu cine are el contact, cine îl învață. Pentru că eu având atâtea cazuri, vorbim de zeci de ani de meserie, îți dai seama imediat dacă îl învață cineva sau nu, pentru că merge la chestii de o finețe incredibilă, de genul: mi-a povestit una din fete cum a vrut să scoată bani de la bancomat și n-a reușit și atunci eu am interpretat că ea îmi bate mie un apropo sexual, că dacă o plătesc vrea.

Înțelegeți? Adică finețuri din astea, o prosteală, mă rog, dar cu o cheie juridică foarte, foarte ... I-am dat o palmă, n-am avut intenția, dar totuși s-a lovit cu capul de ciment. Toate s-au lovit așa întâmplător, el n-a avut intenția.

Vă spun, din punctul meu de vedere încearcă să închidă cazul prin cele două victime, să nu se mai sape, să nu se mai meargă nici în dreapta, nici în stânga.”, a spus avocatul, marți, în timp ce autoritățile au reluat căutările în liziera pădurii din Caracal.

La operațiune ia parte și Gheorghe Dincă, principalul suspect în acest dosar cu multe semne de întrebare. Procurorii au ajuns în zonă după ce individul le-a făcut o mărturisire.

″Hai că v-am plimbat toată săptămâna, dar, pentru liniștea sufletului meu, vă arăt unde am aruncat-o pe Luiza″⁣. Asta le-ar fi spus bărbatul luni.

Rămășițele descoperite urmează să fie analizate și testele ADN vor arăta dacă aparțin Luizei Melencu sau altei persoane.

Pe de altă parte, avocatul familiei Luizei susține că Dincă nu mai ține minte numele fetelor pe care le-a răpit, violat și ucis. Așa că le identifică după perioada din an în care le-a luat de pe stradă.