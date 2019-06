Autobuz implicat într-un accident grav, în Capitală. Un mort şi 2 răniţi

Accident grav în Capitală, pe strada Amurgului.

În jurul orei 13.40, conducătorul unui autoturism în varsta de 60 de ani care se deplasa pe strada Amurgului ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers. Şoferul a pătruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu autobuzul STB de pe linia 220, condus de un bărbat în vârstă de 51 ani.

În urma accidentului, conducatorul autoturismului a murit pe loc

De asemenea, in urma accidentului a rezultat și ranirea ușoară a două femei in varsta de 50 ani și 89 ani, pasagere in autobuz.

Traficul este blocat pe str. Amurgului pe ambele sensuri.

Se efectueaza cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurarilor producerii evenimentului rutier.

