Atenție dacă vă lăsați mașina în fața blocului. Ce au descoperit mai mulți șoferi când s-au urcat la volan

Poliţiştii din Cluj sunt pe urmele unor indivizi specializați în furturi de piese auto. Țintesc mașini mici și vechi, de unde scot catalizatoarele.

Țintesc mașini mici și vechi, de unde scot catalizatoarele. Metalele pe care le conțin dispozitivele - printre ele, aur și platină - se pot valorifica rapid pe piața neagră, spun mecanicii. În ultimele luni au existat mai multe cazuri.

Șoferiță: "În momentul în care am pornit maşina, am sesizat că sună foarte tare, am coborât din ea, m-am uitat pe sub maşină, întrucât zgomotul venea de sub maşină, şi am văzut nişte ţevi care pur şi simplu atârnau."

Femeia parchează mereu în fața blocurilor. A avut surpriza să-şi găsească maşina prădată, chiar în timpul săptămânii.

Răduța Ciorca, păgubită: "Am dus-o la un mecanic şi mi-a spus că anumite elemente ale eșapamentelui ar fi fost tăiate, în ideea de a se fura catalizatorul. Am reparat-o, evident, după care un prieten mi-a spus că au fost furate multe catalizatoare în ultima perioadă, întrucât se pare că sunt destul de valoroase. Am întrebat vecinii, însă nu ştia nimeni, nu auzise nimeni nimic."

Zgomotele puternice trădează lipsa piesei, în lipsa căreia noxele ajung în mașină. Mecanicii spun că tot mai mulţi clienţi s-au plâns că s-au trezit fără această componentă.

Florin Sturz, proprietar atelier auto: "În ultimele două-trei luni, chiar am constatat că sunt mai dese întâmplările astea. Asta este piesa vedetă. Interesul e pentru cutia asta, pentru metalele preţioase din interior. Din câte am înţeles, platină, aur şi încă vreo două componente foarte costisitoare. Când se fură catalizatorul, se distruge şi tubul flexibil, se mai distruge şi sonda, şi la modelele mai vechi, undeva pe la 1.000 de lei ar fi dauna clientului."

Deşi nu toţi păgubiţii depun plângere, în Cluj-Napoca poliţiştii au fost alertaţi de unii proprietari.

Beatrice Milonean, purtător de cuvânt IPJ Cluj: "La nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca s-a constituit un grup de lucru a cărui scop este de a monitorizarea aceste tipuri de infracţiuni, identificarea autorilor, şi tragerea acestora la răspundere penală. Până în acest moment, o persoană a fost reţinută de către poliţişti pentru 24 de ore."

Poliţiştii spun că mai au în vizor şi alţi suspecţi.