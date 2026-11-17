Sunt experți pe care inteligența artificială nu îi poate înlocui.

În București peste o mie două sute de tineri pe an studiază domeniul în facultate și sunt căutați pentru joburi part time.

Cererea pentru astfel de specialişti este în creștere la nivel mondial, așa că majoritatea universităților tehnice extind pregătirea în acest domeniu.

Serviciul Român de Informații caută tineri dornici să învețe protocoale de criptare a datelor, tehnici de investigație criminalistică în securitate națională și procesare de hardware pentru intervenții.

Potrivit raportului global Deepstrike, 3 milioane de oameni vizitează zilnic dark web, o zonă inaccesibilă utilizatorilor obișnuiți de internet. Aproape 60 la sută încearcă să introducă în sisteme strategice fișiere tip ”cal troian”. Acestea blochează activitatea bancară, lasă cartiere în beznă, periclitează traficul și găsesc breșe ale lanțurilor comerciale. Ca să reziste acestor asalturi de hacking, corporațiile nu se pot limita la instrumente de inteligență artificială, ci încearcă să-i angajeze pe cei mai buni ingineri care să adapteze resursele. Pe unii îi găsesc printre câștigătorii jocurilor online de cyberstalking.

Și mai des, companiile merg la sursă. Universitățile de inginerie.

Catrinel Galațanu, Reprezentant: ”Avem chiar aici o echipă dezvoltată pe zona de security și cyber security, pentru care recrutăm în continuare. Joburi part time de 4-6 ore, să fie dispuși să învețe”.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Biroul de Statistică a Muncii din Statele Unite estimează că, în următorul deceniu, numărul locurilor de muncă pentru specialiștii în siguranța informațiilor va crește cu 33% de la an la an. În prezent, sunt însă doar 4,7 milioane de profesioniști în domeniu, iar universitățile fac eforturi să compenseze deficitul”.

Gabriel Peţea, director general Politehnica: ”Se pot duce oricând spre acest domeniu de securitate cibernetică 500 de absolvenți de la Automatică și Calculatoare, 500 de absolvenți de la Electronică, sunt programele de masterat unde mai putem pregăti în jur de 200 de studenți”.

Un specialist senior responsabil de siguranța informațiilor câștigă, în Europa, între 5 mii și 8 mii de euro pe lună, iar peste Ocean primește un salariu de până la 9 mii de dolari, plus un pachet generos de beneficii.