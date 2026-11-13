Microsoft a încercat să găsească o soluție, după ce primele măsuri luate nu au reușit să restabilească funcționarea platformelor. Un purtător de cuvânt al Microsoft a declarat că firma „nu are niciun indiciu că ar fi vorba despre un atac cibernetic”, relatează The Guardian. Probleme au fost întâmpinate de joi seara și în România.

Update - Microsoft anunță primele rezultate

Microsoft anunță că măsurile luate pentru restabilirea serviciilor dau rezultate, iar stabilitatea acestora și capacitatea serverelor s-au îmbunătățit. Compania extinde intervențiile în toate regiunile afectate și continuă să monitorizeze evoluția situației, urmând să le aplice și serverelor din zonele care redevin active.

Potrivit informațiilor apărute anterior, problema ar fi fost provocată de supraîncărcarea unor servere, după ce altele au cedat. În cea mai recentă actualizare, Microsoft vorbește despre progrese limitate în remedierea defecțiunii, fără să precizeze însă cauza exactă a acesteia.

Guvernul britanic colaborează îndeaproape cu Microsoft pentru a evalua impactul asupra serviciilor publice. Operațiunile serviciilor de informații din Marea Britanie nu au fost afectate, întrucât sistemele folosite pentru informațiile secrete funcționează separat de cele Microsoft.

De asemenea, aeroporturile Heathrow, Manchester și Stansted nu au fost afectate de pana care a vizat Microsoft Outlook, au precizat reprezentanții acestora.

Sesizări din zeci de țări

Site-ul de monitorizare a întreruperilor serviciilor online Down Detector a înregistrat o creștere bruscă a raportărilor privind problemele Microsoft 365 în jurul orei 13:00, ora Coastei de Est a Statelor Unite. Aproape 130.000 de sesizări au fost înregistrate în 74 de țări, utilizatorii semnalând dificultăți în accesarea aplicațiilor Word, Excel, PowerPoint, Outlook și Teams, precum și a serviciilor destinate companiilor, cum sunt SharePoint și OneDrive. A fost afectat și asistentul bazat pe inteligență artificială Copilot.

Microsoft a sugerat că întreruperea ar fi putut fi provocată de probleme legate de setările aplicate serverelor responsabile de funcționarea serviciilor Microsoft 365. În cele peste nouă ore de la începutul incidentului, până la momentul redactării articolului, compania a încercat mai multe soluții pentru restabilirea serviciilor, inclusiv revenirea la actualizările anterioare și limitarea traficului către serverele afectate. După aplicarea remedierilor, Microsoft a observat că serverele respective redeveneau indisponibile odată cu reluarea traficului.

Vineri, la ora 3:30 GMT, Microsoft a anunțat că serviciile Exchange, care asigură funcționarea infrastructurii din spatele serviciului de e-mail Outlook, erau cele mai afectate. Problemele s-au răsfrânt și asupra altor produse care depind de aceste servicii. Chat-urile și întâlnirile din Teams au fost afectate într-o măsură mai mică.

Charles Lamanna, vicepreședinte executiv al Microsoft responsabil de Copilot, a scris pe platforma X că firma va oferi mai multe informații de îndată ce acestea vor fi disponibile.

„Regretăm că întreruperile de astăzi le-au provocat probleme clienților noștri și lucrăm pentru a remedia situația”, a transmis acesta. „Vom continua să oferim informații suplimentare imediat ce le vom avea. Deocamdată, pot confirma că nu există niciun indiciu că incidentul ar fi rezultatul unei activități rău intenționate sau al unui atac cibernetic.”

Anterior, Microsoft anunțase că o parte a infrastructurii sale „înregistrează o încărcare peste nivelul obișnuit”, ceea ce, potrivit companiei, „contribuie probabil la erorile de conectare”. Compania a stabilit că mai multe servere au devenit „în mod neașteptat indisponibile”, din cauza unei probleme care le-a făcut să eșueze în timpul verificărilor automate.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Microsoft a anunțat că „investighează sesizările utilizatorilor care întâmpină probleme la accesarea căsuțelor de e-mail Exchange Online prin mai multe metode de conectare”.

Anterior, compania precizase că serverele repuse în funcțiune rămăseseră stabile până la acel moment și că redirecționa traficul către rute alternative, acolo unde era posibil, în timp ce simplifica procedura de repunere în funcțiune a celorlalte servere afectate.

„Pe măsură ce capacitatea este restabilită, utilizatorii ar putea observa o revenire treptată la normal, pe măsură ce aplicațiile lor se reconectează”, a transmis compania într-un comunicat.

Probleme și pentru utilizatorii de IA

Întreruperea serviciilor Microsoft a afectat și conectorii utilizați de serviciile de inteligență artificială ale OpenAI și Anthropic.

OpenAI a anunțat că investighează o problemă legată de conectorii Microsoft, în urma căreia noile conexiuni ar putea să nu funcționeze, iar instrumentele să nu ofere rezultatele așteptate. Anthropic a transmis că a identificat o problemă la un furnizor de servicii din amonte, care afectează conectorul său Microsoft 365.

Luna trecută, Microsoft a raportat o întrerupere a platformei sale de cloud Azure, care a afectat suita de aplicații pentru productivitate, precum și numeroase sectoare de activitate din întreaga lume.

În timp ce lucra la repornirea și verificarea serverelor afectate, compania a anunțat că, în paralel, „evaluează dacă revenirea asupra numărului redus de actualizări recente de configurare identificate ar putea accelera procesul de remediere”.

„O problemă în lanț”

Mark Gregory, profesor asociat la Facultatea de Inginerie a Universității RMIT, a declarat că întreruperea pare să afecteze nivelul de rețea al sistemelor Microsoft și că situația ar putea fi similară cu problema de configurare care a provocat căderea rețelei Optus în 2023.

Acesta a explicat că, atunci când unele servere au probleme de configurare, clienții sunt nevoiți să împartă un număr mai mic de servere pentru a accesa serviciile cloud.

„Dacă pierzi o parte din acest grup de servere, toți utilizatorii încearcă să le acceseze pe cele rămase, ceea ce le suprasolicită. În cele din urmă, și acestea se defectează.

Astfel, ajungi la o problemă în lanț. Apoi este nevoie de timp pentru a identifica problema de la origine, în acest caz, o configurare greșită la nivelul rețelei”, a explicat Gregory.

El a spus că incidentul arată că firmele ar trebui să investească mai mult în medii de testare pentru modificările de configurare, înainte de implementarea acestora în rețeaua operațională. De asemenea, a subliniat că firmele care depind de servicii cloud precum Microsoft 365 ar trebui să aibă la dispoziție soluții de rezervă.

Anterior, compania anunțase că a „remediat cu succes” problemele care au afectat Microsoft Teams în America de Nord, deși unii utilizatori au continuat să semnaleze dificultăți de conectare.