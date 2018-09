Arhivele unei instituţii de stat, distruse. Oamenii nu pot ieşi la pensie, fiindcă nu au acte

Pro TV

Anchetă penală la Buzău după ce arhivele unei foste staţiuni de cercetare agricolă au fost lăsate de izbelişte în clădirile ajunse ruine.

Zeci de ani de istorie în cercetare pomicolă dar şi documentele cu care câteva sute de foşti angajaţi şi-ar fi demonstrat vechimea în muncă au fost distruse de hoţi şi intemperii.

Faptele au ieşit la iveală când unul dintre foştii angajaţi ai Staţiunii de cercetare pomicolă Cândeşti a ieşit la pensie şi a avut nevoie de documente cu care să-şi demonstreze vechimea în muncă.

Elena Jugănaru: "Arhiva am găsit-o toată udă, dezafectata toată clădirea, e toată arhiva jos şi prin cămine şi prin toate clădirile de acolo. Dosarele erau sub moloz, am scos cu mâinile din ele şi în două dosare mi-am găsit numele meu."

Această doamnă a lucrat aici timp de 6 ani, dar nu poate dovedi asta pentru că nu găseşte toate documentele.

Elena Jugănaru: "Mi-a dat câteva zile din luna şi am făcut socoteala cât am lucrat şi vreo patru ani de zile eu i-am pierdut, el nu mi-a dat vechimea pe care eu am lucrat-o acolo."

În situaţia ei sunt alte câteva zeci de foşti angajaţi. Localnicii spun că pe vremuri era o adevărată mândrie să lucrezi la staţiunea pomicolă.

Localnic: "A fost o staţiune foarte productivă. După '89 s-a fărmat tot, s-au scos livezile, au rămas te miri ce, nu mai ştiu ale cui sunt acum şi pământul s-a dat la oameni care au avut în zona respectivă."

Reprezentanţii Serviciului judeţean Buzău al Arhivelor Naţionale au depus o plângere penală după ce mers în control.

Anca Pororo, director Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale: "Este o situaţie gravă care afectează persoanele care au lucrat acolo prin faptul că ei nu mai pot obţine acele adeverinţe de vechime pt întocmirea dosarului de pensionare."

Costin Bardaş, director Staţiunea de cercetare pomicolă Cândeşti: "Datorită faptului că nu a mai existat paza,nu a mai avut cine păzi unitatea noaptea s-au furat plăcile de pe acoperiş/şi a plouat peste ea,într-o iarnă a venit zăpadă,a căzut peste arhive şi s-a depreciat totul."

Staţiunea de cercetare pomicolă de la Cândeşti aparţine Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheroghe Ionescu Siseşti" din Bucureşti şi, deşi nu mai funcţionează, nu este desfiinţată.

