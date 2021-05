Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, după declarațiile lui IPS Teodosie: „Femeia, Înger pe pământ”

Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Înalt Prea Sfinţitul Calinic Argeşeanul, subliniază rolul importat al femeii, pe care o numeşte "fiinţă dumnezeiască", afirmând că "nu ne este îngăduit s-o considerăm obiect de batjocură".

Într-o postare cu titlul "Femeia, Înger pe pământ!", înaltul prelat face referire la "curajul, credinţa şi dragostea manifestată pentru Iisus Învăţătorul" de către femei şi arată că "Sfântul Apostol Pavel spulberă pentru totdeauna mentalitatea din bătrâne veacuri, că femeia ar fi inegală bărbatului", conform News.ro.

"Nu ascund bucuria ce mă cuprinde când am prilejul să scriu despre Femeie! Am mai scris despre această fiinţă dumnezeiască! Femeia, ca dar a lui Dumnezeu! Era trecut de miezul nopţii, atunci ca şi acum, când scriu despre minunea numită femeie. Atunci am scris printre lacrimi! Nici nu se putea altfel! Erau de faţă: Maica Domnului, mama mea, toate mamele şi toate fetele din lume! Atunci am scris despre întreita lucrare a Femeii: de Soţie, Mamă şi Gospodină!”, a scris IPS Calinic Argeşeanul, pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muselului.

El a subliniat că dacă Eva în Paradis a fost cea care a auzit osânda rostită de Dumnezeu după căderea în păcat, tot femeia va auzi prima vestea cea mare a izbăvirii din morţi, prin Iisus Hristos Cel înviat.

"Astfel, Femeia este reabilitată pentru totdeauna şi nu ne este îngăduit s-o considerăm obiect de batjocură. Cuvine-se cu adevărat ca bărbaţii să ocrotească Femeia pentru că este egală - de drept divin -, cu Bărbatul! Sfântul Apostol Pavel, spulberă pentru totdeauna mentalitatea din bătrâne veacuri, că femeia ar fi inegală bărbatului! Iată textul: «Nu mai este iudeu, nici elen, nici rob, nici liber, nici parte bărbătească sau parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus!» (Galateni 3, 28)", a mai scris ÎPS Calinic.

El a amintit de femeile mironosiţe: Maria din Magdala, Maria lui Cleopa, Ioana lui Huza, Maria mama lui Iacob, Salomeea, mama fiilor lui Zevedei, Suzana, amintind că acestea, "cu un curaj nestăvilit, înfruntând primejdiile nopţii au mers la mormântul unde era Iisus ca să-i facă ritualul ungerii cu mir” şi au rămas ca exemple în istorie.

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie, afirma că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei şi că femeia “nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale”. ”Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”, susţinea arhiepiscopul Tomisului.