Arafat, replică pentru Asociația „Dăruieșe Viață”: Nu e un atac împotriva DSU sau a doctorului Arafat”

Raed Arafat, șeful DSU, lansează un atac dur la adresa fondatoarelor Asociației „Dăruiește viață” despre care spune că răspândesc știri false despre activitatea IGSU și DSU.

Reacția lui Raed Arafat de, miercuri, vine după ce una dintre fondatoarele Asociației au postat pe Facebook un mesaj prin care „atacă proiectul cu unitățile mobile de terapie intensivă”.

”Unitățile de Terapie Intensivă Mobilă au scopul de a oferi un suport rapid, eficient și punctual acolo unde se identifică o nevoie acută de susținere a secțiilor de terapie intensivă existente, atunci când creșterea bruscă a numărului de cazuri care necesită terapie intensivă depășește resursele respectivei unități. Ele NU au fost gândite pentru a fi racordate permanent la o unitate spitalicească, posibilitatea de mobilizare, instalare și punere în funcțiune rapidă în proximitatea unui spital fiind una din principalele atribute pentru care a fost aleasă această soluție”, arată un comunicat al DSU, transmis miercuri dimineață.

Aceste unități cresc rezilienta sistemului national de urgenta si sunt parte din rezerva natională de protectie civilă, putând fi funcționale și operaționalizate în orice situație de urgență, fie că vorbim de cutremur, pandemie, accidente colective și dezastre etc, se mai arată în comunicat.

"De cativa ani buni reprezentantele fundatiei ‘Daruieste Viata’ au atacat continuu sectorul de urgenta, DSU, IGSU ...etc., venind cu informatii false, inexacte si care sa puna la indoiala activitatile acestui sector. Pana acum, am tolerat aceste atacuri fara a lua o pozitie oficiala, considerand ca nu are rost sa raspundem reactiilor isterice nefondate ale personajelor respective. Una este sa ‘daruiesti viata’ si alta este sa daruiesti societatii venin si stiri false, atacand din senin orice actiune a celor care realmente salveaza vieti, isi asuma responsabilitati, in conditii dificile care sunt de multe ori chiar ostile. Nu neg la niciun moment ca cele de la ‘Daruieste Viata’ au facut ceva si fac ceva in serviciul comunitatii si poate asta era motivul pentru care am tolerat pana acum veninul lor impotriva sistemului de urgenta dar si a mea personal. Insa, ultima postare a uneia din cele doua personaje din fundatia respectiva, prin care ataca proiectul cu unitatile mobile de terapie intensiva, nu mai reprezinta un atac impotriva DSU sau a dr-lui Arafat, ci un atac impotriva societatii civile si a tuturor celor care s-au implicat pentru a face ceva in timpul unei situatii de urgenta fara precedent. De aceea, astazi la nivelul DSU, am luat o pozitie oficiala fata de minciunile raspandite de reprezentanta fundatiei respective direct si prin intermediul publicatiei Hotnews”, a scris miercuri dimineața Raed Arafat pe contul său de socializare, unde a postat și comunicatul DSU.

Citește și Cum se face programarea personalului din învăţământ pentru vaccinarea anti-COVID

Reacția șefului DSU vine după ce una dintre fondatoarele Asociației „Dăruiește Viață”, a criticat proiectul privind unitățile mobile de terapie intensivă.

„Rămân la părerea că unitățile mobile-camion sunt bani aruncați.(…) Am tot spus că aceste unități nu pot fi folosite în siguranță pe termen lung și mai ales iarna. Dar na, DSU atât a putut, să achiziționeze niște camioane așa-zis de ATI.”, a transmis Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele Asociație în urmă cu câteva zile pe Facebook.