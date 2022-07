Arabia Saudită vrea să construiască un zgârie-nori care să găzduiască un întreg oraș. FOTO

Orașul cu zero emisii de carbon se va afla în Neom, în provincial Tabuk din nord-vestul Arabiei Saudite și va avea zero emisii de carbon. Construcția gigant va găzdui case supraetajate, birouri, parcuri publice, școli și va avea o fațadă oglinzi, ce se va întinde pe 170 de kilometri, informează Times of India.

Proiectul din Neom face parte din planul de a transforma o parte din desert într-o regiune „high-tech”.

Ce este Neom ?

Anunțat în 2017, Neom este mega proiectul prințului Mohammed bin Salman.Numele noului oraș este format din echivalentul grecesc al cuvântului „nou” și termenul atab pentru „viitor”. Astfel ”noul oraș al viitorului” va acoperi 10.000 de mile pătrate din provincial saudită Tabuk.

Proiectul „Neom” include un oraș industrial și o stațiune montană pentru ski, dar piesa centrală este „The Line”, un oraș linear, prezentat în 2021.

Inițial descris ca un plan pentru o serie de comunități în armonie cu natura, proiectul a devenit un plan pentru construirea unei structure gigant, care să înglobeze întregul oraș, cu grădini și parcuri, aflate în interiorul blocului-turn.

Mai mult decât atât, imaginea inițială propunea un oraș care să funcționeze pe bază de inteligență artificială, cu taxiuri zburătoare și o lună artificială. Schița proiectului a devenit mult mai tangibilă când prințul saudit a prezentat „The Line”, în 2021, orașul linear gigant, care este conectat la o rețea de transport subterană ce face legătura între coasta Mării Roșii și munții și vaile din nord-estul Arabiei Saudite.

Ce reprezintă, mai exact, „The Line”

Centura de comunități hiper-conectate nu va avea autoturisme pe șosele și va construită în armonie cu natura. Va folosi 100% energie regenerabilă și 95% din teritoriu va fi rezervat naturii sălbatice. Sănătatea și bunăstarea locuitorilor va fi prioritizată, în detrimetul transportului și al infrastricuturii.

„The Line” va găzdui 9 milioane de oameni și va fi construit pe baza unei schițe de doar 34 de kilometric pătrați.

Proiectul a fost denumit ”Mirror Line” pentru că la construcția blocului-turn se vor folosi oglinzi.

Designul urban se va concentra asupra locuitorilor săi, și, desi aceștia vor fi nevoiți să mergă pe jos, vor putea accesa toate facilitățile în doar cinci minute.

„Ideea unui oraș supraetajat (urbanism cu gravitație zero) dă posibilitatea oamenilor să se miște în trei direcții (sus, jos și de-a lungul orașului). De asemenea, față de clădirile obișnuite, conceptul supraetajării parcurilor, școlilor, locuințelor și birourilor face posibilă accesarea tuturor locurilor frecventate zilnic în doar 5 minute”, a declarat prințul Arabiei Saudite.

Structura cu opt fețe se va întânde de la Golful Akaba până la stațiunea montană și va avea un complex sportive suspendat, un port pentru iahturi, complex care va găzdui guvernul saudit și o arena sportivă de 300 de metri.

Mai mult de atât, hrana va proveni de la fermele supraetajate care se vor afla în interiorul blocului-turn.

Impact

O evaluare inițială a impactului a fost realizată în ianuarie 2021 și arată că giganticul turn ar putea fi construit în etape și ar putea dura 50 de ani, potrivit datelor obținute de The Wall Street Journal.

Angajații de la „Neom” se tem că oamenii ar putea să nu dorească să locuiască într-o clădire atât de înaltă și supraetajată, mai ales în contextual pandemiei de COVID-19. Mai mult decât atât, aceștia consideră că modul în care va fi structurată construcția va afecta alimentarea cu apă, mobilitatea păsărilor și animalele care trăiesc în zonă.

Critici

Deși proiectul se află într-o fază incipientă, a stârnit deja critici printre activiștii de mediu întrucât triburile locale au fost strămutate.

Finanțarea Neom și listarea la Bursă

Prințul Mohammed bin Salman a declarat că zona de business a Neom va fi listată în 2024. Mai mult decât atât, prima fază a proiectului care se va încheia în 2030 va costa 1,2 trilioane de riali, iar jumătate din aceștia vor fi acoperiți din fondul suveran de investiții.

Neom va aduce un trillion de riali (266 de miliarde de dolari) la Bursa saudită. Cel puțin 1.2 trilioane de riali la început, apoi va crește după completarea proiectului la 5 trilioane”, a declarat prințul saudit.

Sursa: Times of India Etichete: , , , , , Dată publicare: 28-07-2022 13:12