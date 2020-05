Ar fi murit când a văzut izoleta la poartă, după ce a fost suspectat că este bolnav de Covid-19

O persoană suspectă de Covid-19 din localitatea Moțca din județul Iași ar fi făcut infarct când a văzut izoleta.

Potrivit presei locale, a fost declanșată o anchetă epidemiologică în urmă cu câteva zile, după ce o persoană suspectă de Covid-19, din comunitatea romă, a decedat, transmite ziaruldeiasi.ro.

„Eu, din câte ştiu, la Moţca a fost un deces al unui cetăţean suspect de COVID, dar care avea multe comorbidităţi. Impactul emoţional când a venit DSP-ul şi când a văzut izoleta, din câte am înţeles eu, i-ar fi produs un infarct. Am înţeles că o singură persoană a acceptat internarea. Ceilalţi patru, am înţeles că sunt asimptomatici şi stau izolaţi la domiciliu. Nu ştiu de unde există informaţia că s-ar fi cerut suportul forţelor de ordine. Ştiu doar că DSP s-a deplasat în comunitate împreună cu liderul romilor de la Moţca şi a constatat că oamenii au o stare relativ bună, nu au simptome. Dacă ei au refuzat internarea, este dreptul lor să o facă. Mai cu seamă că, în discuţia pe care am avut-o cu resursele din comunitate, mi-au spus că ambulanţierii care au venit i-au sfătuit să nu se interneze în spital pentru că, atât timp cât situaţia lor nu este una gravă, e mai bine să stea acasă, pentru că în spitale ştii cum intri, dar nu ştii cum ieşi““, a declarat Elena Motaş, consilier pe problema romă la Prefectura Iaşi.

„DSP Iaşi desfaşoară în această perioadă o anchetă epidemiologică într-o localitate rurală din judeţul Iaşi, în urma confirmării cu noul coronavirus a unor persoane din această localitate. Ancheta are în vedere stabilirea tuturor contacţilor direcţi, izolarea la domiciliu a acestora şi testarea pentru noul coronavirus. Epidemiologii din cadrul DSP Iaşi au recoltat mai multe probe din colectivitate, iar rezultatele au confirmat prezenţa noului coronavirus la 5 persoane din această localitate. Având în vedere atitudinea ostilă a celor confirmaţi pozitiv cu COVID-19, a fost necesară intervenţia forţelor de ordine. Ancheta epidemiologică este în curs de desfăşurare, iar măsurile şi concluziile finale vor fi anunţate după încheierea acesteia“, se precizează în comunicatul DSP Iaşi.

Evenimentul are loc după ce pe lângă focarele din spitale, respectiv Spitalul de Copii şi cel de Neurochirurgie, un alt focar a apărut în judeţ. De data aceasta este vorba despre un focar comunitar, în localitatea Moţca, în zona romă de aici.