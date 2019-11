Aplicaţia Clever dispare în curând din România. Ce se întâmplă cu pasagerii şi şoferii

Clever a anunţat, luni, că va deveni Free Now în următoarea perioadă.

Clever se va transforma, în următoarele luni, în Free Now, parte din grupul internaţional "Now", lansat de Daimler şi BMW, în luna februarie a acestui an, au anunţat, luni, reprezentanţii platformei.

Prima etapă a lansării Free Now în România va începe prin înrolarea şoferilor Clever existenţi din Bucureşti în noua aplicaţie, urmând ca într-o etapă ulterioară să aibă loc şi migrarea în alte oraşe.

"Aplicaţia Free Now va fi în curând disponibilă şi pentru pasageri, fiind necesar să o descarce din magazinele de aplicaţii ale Apple şi Google după lansarea oficială. Ulterior, aplicaţia Clever va continua să fie operaţională pentru o perioadă de timp, după care va fi înlocuită complet de noua aplicaţie Free Now", precizează sursa citată.

Free Now a fost fondată sub numele de MyTaxi, în iunie 2009. Din februarie 2019, compania face parte din joint venture-ul dintre BMW şi Daimler.