Apelul unui fost lider al marinei militare române după ultimele atacuri ale rușilor: "E timpul să întărim apărarea aeriană"

Rușii au lansat mai multe drone kamikaze asupra unor ținte din porturile de la Dunăre, Reni și Izmail, la doi pași de granița noastră. Marinarii români aflați în zonă au asistat șocați la bombardamente.

Șase nave românești au cerut să se refugieze de urgență în portul Galați. În unele cazuri, bărcile lor au fost zguduite de suflul exploziilor. Ministerul Apărării Naționale dă asigurări că nu exista în acest moment amenințări militare directe la adresa țării noastre.

"Autoritățile nici nu au mai răspuns la stație"

Cel puțin 30 de marinari români se aflau în bazinul portului Reni în momentul bombardamentelor, unii pe nave cu pavilion străin.

Marinar român: "La prima bombă ne-am trezit, am trăit un șoc... Am zis că... Ultima dronă când a venit, venea chiar spre nava noastră. Am zis că acolo ne găsim sfârșitul".

Marinar român: "Ultima venea din prova și am zis că vine direct pe noi. Dar, deodată, s-au oprit motoarele la dronă și a picat direct în fața noastră, la 50 de metri".

Marinar român: "Noi, dacă mai stăteam cinci minute, opta dronă era pe noi. A căzut exact de unde am plecat noi".

Șase nave românești au cerut să intre de urgență în portul Galati.

Marian Lăcătuș, capitan navă: "A bubuit lângă noi. Nu știam unde să fugim. Practic, am fugit de acolo. Autoritățile nici nu au mai răspuns la stație. Cred că nici nu mai erau în clădirile alea ale lor, de ținem legătura cu ei. Efectiv am fugit!".

O navă a fost avariata de suflul exploziilor.

Patru ore a durat atacul rus asupra infrastructurii portuare de pe Dunare, a transmis Comandamentul Operational Sud Ucrainean.

Reporter: "A fost panica mare?".

Marinar român: "Foarte mare. La ora 03:00 dimineata să te trezesti cu drone... Toate au cazut pe mal, la 100 de metri de noi".

Reporter: "Cât timp va lua să părăsiți portul?".

Marinar român: "Cam 10-15 minute. Dacă mai întârziam două minte, se întâmpla nenorocirea cu noi".

Șase oameni au fost răniți

În Reni, șase oameni au fost răniți, un depozit de cereale a ars și mai multe cisterne cu combustibil au fost avariate.

La solicitarea Kievului, miercuri va avea loc o sedință a Consiliului NATO-Ucraina, la nivel de ambasadori, pentru a discuta despre securitatea pe Marea Neagră, în special despre funcţionarea unui coridor pentru exporturile de cereale ucrainene.

Rusia atacă de șase zile infrastructura portuară din regiunea Odesa. Atacurile - care au provocat victime, pagube semnificative și au distrus zeci de mii de tone de grâne - au început după ce Moscova s-a retras din acordul privind exportul de cereale ucrainene pe Marea Neagră.

Cătălin Radu Tănase, jurnalist PRO TV: "După ce Rusia a închis Marea Neagră pentru cargourile care ar fi trebuit să transporte grâul din Odesa, Ciornomorsk și Iujnii, Ucraina s-a orientat spre porturile dunărene.

Numai că, așa cum Moscova a bombardat portul Odesa, imediat după ce a oprit exporturile de grâu din nord-vest, exact așa a făcut la Dunăre cu danele din Izmail și Reni, aflate în linie dreaptă, la nici 13 kilometri de Galați. Așa se explică duelul aerian între anti-aeriana ucraineană și dronele kamikaze cu care rușii vor să distrugă silozurile cu grâne".

Fostul număr doi în conducerea marinei militare a României a explicat, pentru Știrile PRO TV, ce riscuri există pentru țara noastră.

Constantin Ciorobea, contraamiral: "Pentru România, având în vedere erorile de care dau dovadă echipamentele rusești, nu poate fi vorba de lovirea unor localități românești. Lățimea Dunării este suficient de mare acolo, astfel încât să nu fie eficace rachetele sau dronele. Vedem acum conflictul care se apropie de România. Atacurile se văd de pe malul românesc al Dunarii. Este timpul să întărim apărarea aeriană, aviația, dar și pe cea antiaeriană pentru apărarea teritoriului national. Dar, eu cred că România nu este o țintă pentru Federația Rusă".

Președintele României și prim-ministrul au condamnat ferm atacul.

Klaus Iohannis, președintele României: "Condamn cu tărie recentele atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii civile de la Dunăre, atât de apropiate de România. Această escaladare recentă presupune riscuri serioase în privința securității la Marea Neagra. Și afectează și mai mult tranzitul cerealelor ucrainene și, prin urmare, securitatea mondială alimentară".

Președintele Zelenski a cerut deja NATO să ajute Ucraina pentru relansarea comerțului cu grâne, pe Marea Neagră.

