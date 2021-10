Anvelopele a zeci de mașini au fost distruse peste noapte într-o parcare din Cluj-Napoca

Șoferii a 36 de mașini lăsate într-o parcare de lângă un campus studențesc din Cluj-Napoca s-au trezit cu anvelopele tăiate peste noapte. Păgubiții au depus plângeri la poliție, în speranță că făptașul o să fie prins.

Șoferii, marea majoritate dintre ei studenți veniți din alte județe, spun că au mai primit în trecut amenințări de la vecini. Parcarea nu este una cu plată și nu am ocupat abuziv locurile libere - se apără ei. Păgubiții au depus deja plângere și așteptă ca făptașul să fie prins.

Proprietar mașină: “Colegii, care voiau să plece acasă, m-au anunțat că sunt sparte roțile, ale mele, ale mai multor colegi. Am venit, am văzut și am chemat Poliția”.

Păgubiții sunt hotărați să-și caute dreptatea.

Proprietar mașină: “O să depun plângere la poliție pentru că am o pagubă de 1.500 de lei”.

Studenții veniți din alte județe îi bănuiesc pe cei care locuiesc în apropiere și care ar fi supărați că parcarea s-a aglomerat de când a început anul universitar.

Localnic: “Probabil o fi deranjat pe careva vecin de pe aici. Până când nu au apărut studenții, nu au început facultățile și școlile, nu era nicio mașină, era gol pe aici”.

Polițiștii au început cercetările, însă, cum locul nu este supravegheat video, găsirea vinovatului va fi o misiune dificilă.