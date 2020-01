Anunţul ministrului de Interne, după conflictele dintre interlopi. "Poliţia avea alte preocupări până acum"

Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunţat că luna aceasta va prezenta o propunere de eficientizare şi restructurare a Ministerului Afacerilor Interne.

Porivit News.ro, ministrul Marcel Vela a declarat, duminică, la Antena 3, că tot ce s-a întâmplat zilele trecute privind destructurarea unor clanuri de interlopi, se datorează faptului că MAI a intrat cu forţa în aceste structuri.

”Vreau să vă spun că din 4 noiembrie chiar se lucrează la nivelul Afacerilor Interne şi ce vedem acum că se întâmplă în ţară se datorează faptului că MAI a intrat cu forţa în aceste structuri care până acum trăiau foarte liniştite că Poliţia are şi alte preocupări decât cele conform statutului”, a declarat Marcel Vela.

Întrebat ce măsuri urgente a pregătit în perioada următoare, astfel încât să se vadă că s-a schimbat ministrul la Interne, Vela a vorbit despre restructurarea sistemului, dar şi de poliţiştii care sunt în stradă fără dotările necesare.

”A văzut lumea că s-a schimbat ministrul. Am desecretizat dosare, am trimis oameni la nivelul operativ în stradă cât mai mulţi, schimbarea mentalităţii în relaţia cu cetăţeanul şi în viitor, aşa cum se aşteapt lumea, tocmai această reorganizare şi eficientizare va duce la o apropiere cât mai bună faţă de cetăţean, a poliţistului şi destructurarea acestor reţele care dezvoltă un fenomen criminogen la nivelul ţării. Această eficientizare şi destructurare este consecinţa faptului că de două luni şi jumătate am constatat că sunt prea mulţi polişişti în birouri şi prea puţini în stradă. Am constatat că nu sunt bine dotaţi, cei din stradă. Am constatat că sunt sarcini care se suprapun pentru că de-a lungul timpului s-a încetăţenit aşa o idee că este un privilegiat şeful de la Poliţia din judeţ şi tot felul de relaţiii de prietenie sau chiar politice, prin subordonarea lor politică, aceste relaţii au dus la o scădere a eficienţei actului poliţienesc”, a declarat Vela.

Ministrul a spus că luna aceasta va veni cu o propunere concretă privind restructurarea.

”Luna aceasta voi veni cu o propunere oficială de eficientizare şi restructurare a întregului minister, nu e vorba doar de Poliţie, e vorba şi de Jandarmerie, Poliţie de Frontieră şi tot ce ţine de situaţii de urgenţă, de întreaga activitate a ministerului, care trebuie să recunoaştem, este cel mai mare minister şi e unul cu un efect extraordinat de important pentru ţară, un minister pe care eu doresc să îl fac unul de elită şi în ochii cetăţenilor, ca şi apreciere, să crească de la 30 la sută cât este în eurobarometru acum, mai mult dect era la nivelul zilei de 4 noiembrie când am fost eu investit ca ministru”, a declarat Marcel Vela.