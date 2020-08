Antreprenori și angajați s-au mutat pe plajă. Cum arată o zi de lucru la malul mării

Pentru norocoșii care pot lucra de la distanță, ziua de muncă perfectă este pe plajă, cu marea în față.

De câteva luni, mulți angajați sau antreprenori s-au mutat pe litoral, unde și-au închiriat apartamente și recunosc că le va fi greu să se întoarcă într-un birou și să poarte cravată și costum, atunci când situația va reveni la normal.

Sute de angajatori şi-au regândit activitatea din cauza pandemiei şi au decis să nu mai cheme toţi salariaţii la birou. Printre ei se afla şi Iulian, care conduce o firmă de distribuţie din Bucureşti. Acum are biroul pe o plajă din Mamaia, iar angajaţii lui sunt liberi să-i urmeze exemplul.

Iulian Tache, director de companie: „Pun pe primul plan fericirea angajaţilor, pentru că atunci şi ei sunt productivi şi lucrează cu plăcere şi poţi să lucrezi long term cu ei. Pe mine mă interesează rezultatele. Că lucrează pentru aceste rezultate de pe o plajă, foarte bine, mă bucur pentru ei. Pandemia asta vine şi cu aspecte pozitive”.

Pe plajă le-am găsit şi pe Monica şi Svetlana. Litoralul a devenit a doua lor casă.

Svetlana Matvievici, manager de PR: „Pentru mine este foarte important să am o sursă de inspiraţie, ori marea este cea mai importantă sursă de inspiraţie pe timpul verii. Aici, dacă am de lucrat o oră, păi atunci e o oră, nu două. Dacă am de trimis un mail, păi îl trimit repede, pentru că trebuie să intru în apă”.

Monica, specialist IT: „E fantastic! Mă simt foarte bine aici şi ceea ce fac la serviciu îmi place foarte mult şi, îmbinându-le, e perfect, mai mult de atât. Am lucrat, am venit să-mi beau cafeaua. Lucrez şi aici la altceva. Apoi fac o pauză, pot să fac kite sau sailing, orice. Am închiriat un apartament, cu maşina... câteva zile”.

Pe o pernă uriaşă, cu tableta în mână, căştile în urechi şi picioarele în nisip – aşa îşi petrece Cătălin, un antrenor de fitness din Bucureşti, ziua de muncă. Pandemia l-a făcut să-şi regândească antrenamentele.

Cătălin Prodan, antrenor de fitness: „Ziua mea începe pe la 8 dimineaţa, momentul în care ajung la plajă, îmi deschid tableta şi îmi încep orele pe online. Atât clase în care se organizează antrenamente de grup, dar şi antrenamente de 1 la 1 – personal training. E prima vară în care munca se combina cu relaxarea”.

Potrivit unui studiu BestJobs, trei din zece angajaţi romani lucrează de acasă, iar 35% au recunoscut că sunt mai productivi decât la birou.