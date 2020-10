Anchetă după ce un echipaj de jandarmi ar fi bătut cu brutalitate un cal. Ce s-a întâmplat

O comisie de verificare a fost constituită la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Prahova, după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora un echipaj de jandarmi a lovit cu brutalitate un cal aflat pe drum la Vălenii de Munte.

"Urmare a aspectelor sesizate în mediul online, referitor la exercitarea unor violenţe asupra unui animal, dorim să precizăm că ne disociem şi nu tolerăm astfel de comportamente. În acest sens, suntem primii interesaţi de clarificarea aspectelor semnalate, sens în care la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova a fost constituită o comisie de verificare. &I circ;n funcţie de rezultatul verificărilor, vom acţiona în consecinţă, inclusiv prin sesizarea organelor specializate de anchetă, dacă situaţia impune", se arată într-o informare transmisă, luni, de IJJ.

O persoană care spune că a fost martoră la evenimentul petrecut la Vălenii de Munte a scris, vineri, pe Facebook faptul că jandarmii au lovit cu brutalitate un cal pe care încercau să îl scoată de pe drum.

"Aseară, undeva după ora 00,00, circulând în Vălenii de Munte din direcţia autogării spre celălalt capăt al oraşului, pe DN, într-o curbă marcată ca fiind una periculoasă, un cal destul de mare, foarte bine îngrijit de altfel, era liber, provocând un risc ridicat de accidente. Animalul nu se observa de la distanţă, curba fiind una strâmtă. Un microbuz şi multe alte autoturisme au fost la limita de a provoca un accident, calul având tendinţa de a se ridica în două picioare. Nu avea pe unde să iasă de pe carosabil şi fiind speriat de claxoane şi lumini, avea reacţii destul de violente. M-am gândit că ar fi ok să semnalez autorităţile locale", se arată în mesajul postat de persoana în cauză.

Mesajul este însoţit de un filmuleţ care nu are o calitate foarte bună, dar în care se disting o maşină de intervenţie şi două persoane în uniformă, probabil jandarmi, unul dintre ei aplecându-se şi luând de pe jos un obiect pe care l-a aruncat cu putere.

”Au început să-l lovească cu brutalitate”

Persoana care a sesizat incidentul spune că a încercat să anunţe Poliţia din localitate, însă fără succes, pentru că sediul acesteia era închis, astfel că a sunat la 112, la faţa locului fiind trimis un echipaj de jandarmi.

"S-au dus după animal, care mânca liniştit iarbă, şi au început să-l lovească cu brutalitate, să arunce în el cu pietre de mărimea unei oglinzi de la maşină şi să îl bată cu bastonul continuu. Animalul tresărea când era lovit şi se mişca câţiva paşi. Tot ce făcea era să mănânce şi să fie lovit nejustificat de barbarii respectivi, că oameni nu se pot numi. După numeroase lovituri, bastonul plin de sânge era şters pe iarbă şi continuau în acelaşi mod. Am filmat cât s-a putut, eu fiind la o distanţă destul de mare. Când le-am spus că ce se întâmplă nu e în regulă şi că bătaia asta nu e justificată, s-au oprit. Au început să se plimbe pe lângă el şi să dea telefoane, moment în care le-am spus că am filmat tot şi am plecat. Întâmplarea face că după o oră, îi văd pe altă stradă cum îl loveau în cap, în aceaşi manieră prezentată precedent. Când am oprit maşina să cobor, m-au văzut şi s-au dus spre maşina de jandarmerie, de parcă nimic nu se întâmplase", se mai arată în mesajul care însoţeşte filmuleţul.