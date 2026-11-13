Corespondent Știrile PRO TV: „Un echipaj specializat al ISU a făcut cercetări în liceul din Săbăoani, județul Neamț, și a ajuns la concluzia că în clasa respectivă nu au fost identificate urme de substanțe toxice. În plus, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Neamț au declarat că în școală nu s-a făcut recent nicio dezinsecție sau deratizare.

Se așteaptă rezultatele unor probe suplimentare, care urmează să arate cu exactitate care a fost cauza incidentului.

Vă reamintesc, ieri au fost evacuați din liceu 206 copii și 12 adulți, după ce într-o clasă în care învățau elevii de clasa a VI-a s-a simțit un miros puternic. 23 de elevi au ajuns la spital. Potrivit medicilor, după ce au primit îngrijiri și au fost consultați, toți elevii au fost externați, cu recomandarea de a reveni la spital dacă apar noi simptome.”