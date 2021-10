Ambulanțele sunt chemate non-stop de oameni care cer testare pentru Covid

România pare îngenuncheată de coronavirus. Cu peste 15.000 de cazuri noi, de luni până marți, autoritățile au fost nevoite să declanșeze Mecanismul European de Protecție Civilă.

În acest moment cerem asistență internațională pentru medicamente și oxigen. Tulburător este și faptul că, pentru prima dată de la începutul crizei sanitare, oficialii anunță că nu mai există niciun loc liber la Terapie Intensivă pentru cei infectați cu SARS-CoV-2. Totodată, pentru a face față numărului mare de bolnavi, sunt suspedate internările și operațiile care nu reprezintă o urgență.

Camere de gardă, izolatoare, secții. Toate sunt pline de pacienți cu Covid-19, care au nevoie de oxigen, iar la Terapie Intensivă lupta este mai crâncenă ca niciodată.

Niciun loc liber, nicăieri în țară, iar cei care sunt internați se roagă să scape cu viață.

Un bărbat nu are putere nici măcar să bea apa singur. Îi dă doctorița cu o seringă.

Pentru că am ajuns în această situație critică, autoritățile au cerut ajutor european pentru medicamente și concentratoare de oxigen prin Mecanismul de Protecție Civilă.

Lucrurile sunt tot mai rele de la o zi la alta

Peste 15.000 de cazuri noi au fost diagnosticate în ultimele 24 de ore și 252 de morți. Printre aceștia, un adolescent de 17 ani din Craiova, elev la Liceul de Arte și o gravidă în luna a șasea din Bihor. Avea 32 de ani.

Femeia, deși era nevaccinată, a stat acasă și s-a tratat singură.

În aceste condiții, Raed Arafat a anunțat că toate internările și operațiile vor fi amânate 30 de zile, mai puțin urgențele și nașterile.

Victor Cauni, mananger la Spitalul Colentina: ”De la urologie, neurochirugie, gastro..doar operațiile care nu suportă amânare. Să folosim personalul pentru a ne focusa mai bine pe zona roșie, pe zona pacienților de Covid. Este singura soluție prin care poate scădea presiunea pe spitale. Trebuie să luăm pacienții în ordinea gravității.''

În secția de urologie a Spitalului Colentina se fac, într-o perioadă normală, până la 20 de operații pe zi. Acum, când în sală vor intra doar urgentele, numărul lor va ajunge la patru, cinci. Medicii vorbesc deja de liste de așteptare pe care vor fi trecuți sute de bolnavi.

Victor Strâmbu, manager la Spitalul de Nefrologie Carol Davila: ”Vor trebui primii pacienți pentru abord de hemodializă sau hemodializă peritoneală care au nevoie de acces vascular, deci au nevoie de chirurgie, pacienții oncologici și eventuale urgențe.”

În tot acest timp, ambulanțele sunt chemate non-stop de oameni care cer testare pentru Covid. La Arad, aproape 200 au sunat doar luni noaptea. La finalul turei, echipamentul doctorilor pare scufundat în apă.

Cristian Oprea, asistent medical: ”Am întâlnit un caz la care am fost solicitați la ora patru dimineața, la care pacientul a spus: ”Știți, am fost și la o clinică privată și am făcut investigațiile ieri. Am fost și la urgență, am fost investigat și acum v-am chemat și pe dumneavoastră să vă dați o părere.”

Medicii îi roagă pe oameni să sune la 112 doar în caz de urgență.