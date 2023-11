Ambasadorul israelian la Bucurști: România este "o prietenă foarte puternică" a Israelului

"Hamas se ascunde sub spitale şi sub şcoli, foloseşte populaţia drept scuturi umane. Hamas împiedică evacuarea civililor în siguranţă. Chiar ieri au trimis un grup de 100 de femei şi copii în faţa forţelor noastre armate pentru a opri ofensiva noastră. Am văzut din nou cât de parşivi sunt, dar acest fapt nu ne va descuraja. Forţele de apărare israeliene vor continua să îndeplinească misiunea atribuită de guvern. O vom face în mod responsabil şi în conformitate cu dreptul internaţional. Vom distruge Hamas şi ne vom aduce acasă toţi ostaticii - femei, copii, bebeluşi", a declarat diplomatul, prezent la mitingul de solidaritate cu poporul israelian organizat de reprezentanţa diplomatică a acestui stat la Bucureşti, în faţa Bibliotecii Centrale Universitare, conform Agerpres.

Reuven Azar a mai spus că Hamas se foloseşte de ostatici pentru opri operaţiunea militară a Israelului în Gaza.

"Hamas încearcă să folosească ostaticii pentru a opri operaţiunea noastră, pentru că vor să se pregătească să ne atace din nou şi din nou, să ne ucidă civilii, copii, să ne violeze femeile, să ne intimideze, iar liderii lor au declarat asta, însă nu se va întâmpla. Israelul va lupta şi va învinge", a adăugat ambasadorul.

El a adresat mulţumiri României pentru poziţia sa pe acest subiect.

"Mulţumesc Guvernului României, preşedintelui României, Klaus Iohannis, prim-ministrului Marcel Ciolacu, întregului Guvern al României. Toţi stau alături de Israel. Poporul român stă alături de Israel, toţi prietenii noştri. România e o prietenă foarte puternică a Statului Israel", a mai spus Reuven Azar.

Un miting de solidaritate cu poporul israelian a avut loc, joi după-amiază, în faţa Bibliotecii Centrale Universitare. Participanţii au afişat steaguri ale Israelului, precum şi fotografii ale ostaticilor luaţi de gruparea teroristă Hamas. O parte dintre acestea au fost expuse pe soclul statuii Regelui Carol I, aflată în faţa Bibliotecii, cu mesajul "#BRINGTHEMHOME".

Dată publicare: 02-11-2023