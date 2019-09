Ambasadori, oficiali C.E. și elevi au strâns gunoaiele lăsate de turiști pe litoral

În mod simbolic, reprezentanţii Comisiei Europene, mai mulţi ambasadori la Bucureşti şi mai multe clase de elevi au venit joi pe plaja dintre Eforie Sud şi Eforie Nord să strângă gunoaiele lăsate de turişti, după un sezon estival aglomerat.

De la an la an, cantitatea de deşeuri lăsate pe plajă, aruncate la întâmplare atât de turişti, cât şi de localnici este în creştere, iar organizaţiile de mediu semnalează inutil întreaga situaţie. La prima furtună, gunoaiele spulberate de vânt ajung în mare.

Peste o sută de elevi de la liceul din Eforie, dar şi reprezentanţii Comisiei Europene la Bucureşti au venit joi după-amiază să strângă gunoaiele lăsate de turişti, pe plajă. Vor să tragă un semnal de alarmă în privinţa ocrotirii mediul înconjurător.

Ingrid Kressel, Ambasadoarea Estoniei la Bucureşti: „Cred că, în general, trebuie să avem mai multă grijă de mediul înconjurător. Când ajungem undeva, trebuie să curăţăm după noi. Așa cum le spunem copiilor să strângă după ei, așa trebuie să facem și noi, adulții. Problema este mereu cu mucurile de ţigări și cred că oamenii ar trebui să le pună într-o sticlă goală și apoi să o arunce”.

La acţiune s-au alăturat şi turiştii care veniseră să culeagă scoici şi să se bucure de plimbarea la ţărmul mării. Au luat şi ei câte un sac de gunoi, mănuşi de unică folosinţă şi au trecut la treabă.

Reporter: „Câte gunoaie ai strâns până acum?”

Turist: „Păi am strâns câteva, s-au adunat câteva”.

Reporter: „Te-ai alăturat voluntarilor?”

Turist: „Da. E ceva normal, zic eu. Ar trebui să ne alăturăm cu toţii”.

Un ONG din Constanța, care face an de an statistici cu mizeria lăsată pe plajă, susţine că numărul deşeurile de tot felul creşte de la an la an. Ba chiar se schimbă şi dimensiunea acestora.

Mihaela Mirea, director ONG Mare Nostrum: „Nu mai întâlnim foarte multe sticle de plastic, pahare mari, ambalaje întregi de chipsuri de exemplu, dar întâlnim foarte multe deşeuri de mici dimensiuni. Bucăţi mici de plastic, mucuri de ţigări, beţe de amestecat în cafea, paie, tot felul de beţe de la îngheţată. Rămân, se îngroapă în nisip şi, de cele mai multe ori, se fragmentează. Marea, la furtunile din extra sezon, vine şi spală aceste zone de nisip şi toate deşeurile ajung într-un final în apă”.

Voluntarii sunt surprinşi de ceea ce găsesc pe plajă. Adună zeci de saci şi sute de kilograme de gunoaie, în numai câteva ore.

Reporter: „Câţi saci ai dus până acum?”

Turist: „Doi saci, colegul meu încă vreo trei şi mai sunt ăştia doi. Am găsit un expersor, am găsit o sticlă de ulei de maşina, până la cartoane, doze de bere foarte multe, am găsit paie, o grămadă.”.

Reporter: „Câte gunoaie ai strâns până acum?”

Turist: „Aproximativ 30 de kilograme pe puţin. Pe o suprafaţă aşa, de vreo 100 de metri pătraţi”.

Reporter: „Ţi se pare mult, puţin?”

Turist: „Extraordinar de mult având în vedere şi natura, nu ar trebui să fie”.

Astfel de acţiuni de ecologizare vor continua cât va dura vremea bună pe litoral, spun voluntarii.

