Alina, tânără ucisă de cea mai buna prietenă, a fost înmormântată în rochie de mireasă. Iubitul ei a condus-o pe ultimul drum

La doar 18 ani și cu o poveste deosebit de tristă a fost condusă pe ultimul drum de familie, colegi de clasă, dar și de străini impresionați de moartea crudă de care a avut parte.

Toți au vrut să-și ia rămas bun de la cea care avea o vorbă bună pentru fiecare.

Sute de oameni au fost alături de Alina. În mulțime, Sergiu - iubitul ei - nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Sergiu Rangu, iubitul Alinei: „Loredana avea ură că mă întelegeam cu Alina. Ea, de multe ori, spunea că ea se potrivește mai bine cu mine decât Alina”.

Anchetatorilor Loredeana nu le-a spus asta, ci doar că s-au certat din motive legate de serviciu dat și pentru că Alina voia să plece acasă de la mare.

R: De ce voia să vină la Vaslui?

Sergiu Rangu, iubitul Alinei: „Că eu trebuia să plec în Germania și voia să vină să stăm. Alina mi-a spus că sunt certate”.

„Regret săvărșirea faptei și menționez că nu am fost conștientă de ceea ce am făcut. Chiar am fost cele mai bune pietene de-a lungul anilor” - a spus Loredana la audieri.

R: Știați de această prietenie?

Marius Surghici, preot paroh: „Era o prietenie, se ajutau. Conflictul dintre fete a plecat de la faptul că Alina era mai iubită și apreciată de cei din jur, spre deosebire de Loredana”.

La înmormântare, colegii i-au adus Alinei trandafiri albi.

Irina, colegă: „Își dorea să ajungă la facultate, avea vise multe”.

Ingrid, colegă: „Loredana mi s-a părut mai retrasă, nu vorbea și dacă vorbea cineva cu ea, se uita urât, era cu vocea ridicată”.

Elena Calu, dirigintele fetelor: „Silitoare, bune prietene. Îmi pare atât de rău, aș fi preferat să vin la nunta Alinei”.

Alina a fost încercată de copilă. A crescut într-o familie cu probleme, cu un tată alcoolic. În urmă cu doi ani fusese încredinţată unei matuşi, din partea mamei.

Mihaela Ciobanu, învățătoare: „Alina a fost ca și copilul meu. Voia să își depășească condiția”.

Marian Surghici, preot paroh: „Voia să iasă din carapacea familiei, din cauză că avea o pată pusă de tată. Emana energie pozitivă”.

Alina a plecat spre cele veşnice îmbrăcată în rochie de mireasă.

