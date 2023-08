Ce spun colegii Alinei, fata ucisă de cea mai bună prietenă, despre relația pe care o avea cu Loredana: „Au mai avut certuri”

Marcați de sfârșitul ei tragic, membrii familiei şi numeroşi colegi, prieteni sau chiar necunoscuţi, au venit să îşi ia rămas-bun de la ea.

Cu lacrimi în ochi, oamenii au spus că Alina avea darul să-i însenineze pe cei din jur, deși a avut parte de o copilărie foarte grea.

Colegii Alinei i-au adus trandafiri albi, pentru ultima întâlnire. Vorbesc trişti despre visele ei îndrăzneţe, care vor rămâne neîmplinite.

Irina, colegă: „Când erai supărat, ea te făcea să zâmbești, era sufletul clasei. Își dorea să ajungă la facultate, avea vise multe. Era cuminte, veselă”.

Elena Calu, dirigintele clasei a 12-a de la Liceul Ștefan Procopiu, Vaslui: „Îmi pare atât de rău, aș fi preferat să vin la nunta Alinei, nu așa, să o văd mireasă în sicriu. Apropiate, colege de bancă. În ultima săptămână de școală mi-au spus că vor să meargă sezoniere pe litoral”.

Impresionaţi de drama familiei, unii au venit de departe, să le fie sprijin.

Femeie: „M-au trecut fiorii, am plâns. Eu am cunoscut-o la o nuntă anul trecut. O fată super, distractivă, a dansat toată seara. Vorbea cu toată lumea. Am venit de la distanță că ne-am pus în locul oricărui părinte”.

Destinul Alinei a fost marcat de durere încă din copilărie

A crescut într-o familie cu probleme şi cu multe neajunsuri. În urmă cu doi ani fusese încredinţată unei matuşi din partea mamei. La şcoală, copila îşi deschidea sufletul în faţa învăţătoarei.

Mihaela Ciobanu, învățătoarea fetelor: „Alina a fost ca și copilul meu, îi știam necazurile, era extraordinară, cu bun simț. M-am întâlnit acum recent cu ea și i-am spus să își continue studiile și a spus `promit, doamna`. Voia să își depășească condiția. Venea la școală și îmi spunea dacă a mâncat sau nu”.

Marian Surghici, preot paroh: „Voia să iasă din carapacea familiei, din cauză că avea o pată pusă de tată. Emana energie pozitivă, era foarte implicată în activitatea unui sat”.

Cât despre Loredana, cei care ştiau de prietenia lungă dintre cele două fete, spun că era mult diferită de Alina. Era introvertită şi puţin sociabilă.

Ingrid, colegă: „La Loredana mi s-a părut mai retrasă, nu vorbea. Mai retrasă, distantă. Și dacă vorbea cineva cu ea, se uita urât, era cu vocea ridicată. Ele erau foarte bune prietene, au mai avut certuri”.

Îndurerat, iubitul Alinei încearcă să facă față acestei grele încercări.

Sergiu Rangu, iubitul Alinei: „Loredana avea ură că mă înțelegeam cu Alina. Ea de multe ori spunea că ea se potrivește mai bine cu mine decât Alina”.

R: Ți-a zis de la ce se ceartă?

Sergiu Rangu, iubitul Alinei: „De la nimic, de la o pernă, de la o ciocolată”.

R: Era agresivă Loredana?

Sergiu Rangu, iubitul Alinei: „Verbal da, era agresivă, dar nu credeam că e în stare de așa ceva”.

Sute de oameni au ținut să participe la înmormântare, impresionați de destinul tragic al Alinei.

