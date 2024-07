Ce au făcut oamenii dintr-o localitate din Bistrița-Năsăud când au văzut că a luat foc casa vecinului lor

Alături de pompieri, oamenii au sărit rapid în ajutorul proprietarilor, de teamă să nu se ajungă la o nenorocire. Nimeni nu a fost rănit, însă pagubele sunt mari.

Flăcările au izbucnit inițial la o casă, însă ele s-au extins și la cele ale vecinilor, astfel că două locuințe au ars în totalitate, iar o a treia are afectat acoperișul.

Proprietarul locuinței unde a izbucnit incendiul nu era acasă. Până au dat alarma vecinii, întreaga construcție a fost cuprinsă de vâlvătaie și a ars ca o torță.

Proprietar: „Eu nu am fost acasă. M-au sunat că a luat foc. Nu era nimeni, nu pot să îmi dau seama”.

Reporter: De unde ar fi pornit focul?

Proprietar: „Nu știu, nu mi a spus nimeni. Poate un scurt”.

Vecin: „Eu am văzut flăcările de acolo și am fugit toți, tot satul”.

Vecin: „Am alarmat că am văzut fumul și când am văzut fumul de la casa aia nu am mai putut să-i facem nimic , ne-am întins pe două rânduri cu găleți din mână în mână”.

Imediat flăcările s-au extins și la casa vecină. În doar câteva clipe a luat foc și o parte din acoperișul celei de-a treia case.

Reporter: Ce a luat foc?

Proprietar: „Au udat o pompierii cu furtunul, am tot aruncat apă să nuia foc, am fost vreo 3-4 bărbați, a ajuns și la mine acolo, noroc că am avut furtune. Am văzut flăcările, dar ce să mai fac”.

Vecin: „Eu eram la bucătărie. Când am ieșit afară am auzit ceva pușcături și am văzut pară acolo, m-am alarmat că aici era o mașină, am luat furtunul și am tot udat pe aici să nu vină fierbințala să ia foc”.

Paul Seserman, intervenție ISU Bistrița-Năsăud: „Incendiul era anunțat la o casă de locuit și la acoperișul acesteia, între timp am fost anunțați că s-a extins la o a doua casă. Înainte să ajungem la locul intevenției a fost afectată o a treia”.

Cel mai probabil, spun pompierii, incendiul a pornit de la tabloul electric și s-a extins cu repeziciune din cauza tempraturii sufocante.

